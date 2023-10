Tras cuatro días sin luz ni clases, se manifiestan en escuela primaria Madre Patria

Madres de familia de la Escuela Primaria Federal Madre Patria se manifestaron debido a que desde el pasado jueves tronó el transformador y no cuentan con el servicio de energía eléctrica y se suspendieron las clases.

Las madres de familia mencionaron que el jueves por la tarde noche el transformador explotó e incluso los dos postes que dependen de la línea sufrieron daños.

La manifestación se dio debido a que ya son muchos días los que no tienen clases los estudiantes y los docentes no han enviado trabajo para que las niñas y niños no cuentan con labores cotidianas.

La directora Arely López Ruiz informó que el viernes que llegaron a la escuela se percataron de la falta de luz, al intendente les informó sobre la explosión en el transformador.

La directora dio aviso al 911, a la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil, sin embargo el poste se encuentra dentro de la escuela, aledaño a la dirección por lo que la CFE señalaron que se trataba de una propiedad privada y le tocaba atender a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Fue entonces que empezaron el trámite en SEECH donde les dijeron que era necesario que se aprobara el presupuesto, sin embargo el viernes por la toma de las instalaciones de SEECH debido a los libros de texto no acudieron a revisar la situación.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El ingeniero Márquez del área de Microplaneación de SEECH acudió el lunes a revisar la instalación, por lo que se determinó la suspensión de clases debido a que el cable de contención estaba electrificado y podía ser un riesgo muy grande para la comunidad escolar.

Tras cuatro días sin clases las madres de familia decidieron manifestarse. Las mamás denunciaron que no les enviaron un comunicado para avisarles sobre la situación.

Cuando las madres empezaron la movilización, la directora recibió una llamada de SEECH para avisar que el presupuesto ya estaba aprobado.

La directora salió a notificarles a las madres de familia, quienes molestas lanzaron un exhorto a las autoridades para que la reparación se haga de inmediato.

El presupuesto de reparación es de 25 mil pesos y esperan que los ingenieros acudan esta tarde para arreglar el poste y el transformador y conectar el servicio eléctrico.

En la avenida Hidroeléctrica y Chicoasén, justo frente a la escuela hay otro poste que tiene dos cables sueltos y se soltó una cuchilla tras la explosión del transformador. Se especula que un camión de dimensiones grandes fue el causante de llevarse los cables, que ocasionaron que los postes se movieran y actualmente se encuentra ladeado. Se espera que en breve se repare la situación y las niñas y niños puedan regresar a clases.