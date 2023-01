Tras su desaparición y localización, su familia pide apoyo para poder atender problemas de desnutrición

La familia Soto Silva se encuentra en una situación desfavorable, luego de recuperar a su hija que llevaba alrededor de 6 meses desaparecida, encontrándola con problemas de desnutrición y golpeada, con sus costillas y cadera rota.

Por el mes de junio del año 2022, la familia Soto Silva reportó la desaparición de su hija Ximena, quien por última vez había salido rumbo al centro para realizar algunas compras.

De inmediato la familia acudió con las autoridades para presentar una denuncia formal, pero al no obtener una respuesta favorable, ellos continuaron su búsqueda.

Su madre, Concepción Silva, comenzó a realizar la búsqueda con carteles y por medio de las redes sociales, donde publicaba cuando fue la última vez que la vio, su ropa, su estatura, y todos los detalles por si alguien lograba dar con ella.

Luego, fueron contactados por una persona que les chantajeaba para que les dieran dinero, o terminarían con la vida de su hija, por lo que la familia obedeció y depositó la cantidad de dinero que le solicitaban, por lo que luego de 6 meses, su hija les fue entregada, pero en malas condiciones.

“Mi hija es diabética, llegó con el azúcar muy alta, no se puede poner de pie porque pesa 25 kilos, necesita medicina urgente, acudimos al hospital pero no tenemos dinero” Comentó la señora Silva a esta casa editorial, solicitando a quien tenga Insulina, medicina para el dolor, sueros, o algo que pueda ayudar, que por favor se comunique con ellos.

Al parecer, Ximena, regresó a casa con múltiples fracturas, en las costillas y en la cadera, así como golpes en los brazos y en el rostro. Sus padres sospechan de un posible abuso sexual, pero hasta el momento ella se niega a hablar de lo sucedido.

“Nosotros no sabemos qué hacer, no tenemos auto, no tenemos dinero, no tengo ni que darle de comer a mi hija para que se recupere, porque me la mandaron en un muy mal estado, está enferma de un riñón y no puede ni ponerse de pie” dijo la madre de familia.

Señala que de lo poco que ha mencionado Ximena, es que la tenían encerrada en una habitación oscura, llena de suciedad, hasta el día en el que la liberaron y la dejaron a las afueras de su casa, para que pudiera llegar por su cuenta.

Su madre solicita vitaminas, alimento, sueros, cualquier tipo de medicina para el diabetes, para el riñón, cualquier tipo de ayuda para poder salvar a su hija ahora que ya se encuentra en casa.

Si alguien desea apoyar, su domicilio se encuentra en la calle 11 número 6825 en la colonia Desarrollo Urbano, o puede comunicarse al número 6145975409 con la familia Soto Silva.