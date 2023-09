Trazo del libramiento Poniente 5 estará listo en un mes: IMPLAN

El director del Instituto de Planeación Estratégica del Municipio de Chihuahua, Carlos Hernández Velasco, adelantó que el IIMPLAN ha generado un estudio, cuyos resultados se esperan obtener dentro de un mes, aproximadamente, para que el gobierno municipal de Chihuahua, determine el trazo y ancho de la vialidad que comprendería la Poniente 5, también llamado libramiento Poniente de Chihuahua capital.

“El Implan está trabajando con el gobierno municipal en varios frentes, como en la actual propuesta del Plan de la Ciudad, en su séptima actualización, en este ejercicio que ahorita está en consulta pública que termina el 21 de septiembre, el instituto ha revisado todas las realidades de la ciudad y ha propuesto algunas conexiones que no existían que eran necesarias, que no estaban planteadas, algunas otras se revisaron; en un trabajo integral para toda la ciudad y en particular para la zona poniente. Una vez que se autorice este Plan de la Ciudad en su séptima actualización, pues habrá que hacer las gestiones para que se desarrollen o construyan estas conexiones viales que estaban faltando”, explicó Carlos Hernández.

El titular del Implan mencionó que el instituto desde hace un par de meses, y a solicitud del presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, mandó hacer un estudio definitorio del trazo final que va a tener la Poniente 5.

“Estamos a un mes de que nos lo entreguen, para poder ya hacer unos planteamientos muy precisos del trazo final de la Poniente 5, las secciones, el ancho de la calle -porque ésta pudiese variar en algunos tramos a lo largo de la vialidad-. Y este estudio permitirá elaborar los proyectos ejecutivos para que se construyan los primeros tramos de la Poniente 5, bajo este nuevo parámetro, es una idea que se tiene de poder generar ya obra pública el año que viene, derivado del estudio de la Poniente 5”, acotó.

El doctor Hernández añadió que se está trabajando en el desarrollo de vialidades de la ciudad, en el Plan de Desarrollo, incluida las Poniente 5; y otras conexiones a lo largo de toda la ciudad, que están faltantes o se pueden mejorar. Y en otro frente, es un estudio específico de la Poniente 5, que el propio instituto está elaborando a través de una consultoría.

En el tema de la consulta pública para la actualización del Plan de la Ciudad, Carlos Hernández destacó que se han recibido alrededor de 30 distintas solicitudes formales, en las cuales una sola solicitud puede tener al interior muchísimas más solicitudes; en las que las personas están pidiendo una revisión de casos concretos, como el trazo de alguna vialidad que les pueda estar impactando a sus propios terrenos también están solicitando algunas consideraciones en materia de los usos de suelo que tienen asignados los predios y pretende poder modificarlos o tener alguna consideración alguna compatibilidad en las actividades que ahí quieren o pretenden realizar, hasta el cierre, el próximo 21 de septiembre, cuando termina la consulta máximo 10 días adicionales se tendrán para darle respuesta a los ciudadanos.

Destacó que será decisión del gobierno municipal quién tendrá que gestionar y programar la obra pública que considere y para la cual tenga financiamiento.

Entre los puntos que se han convertido críticos en cuestión vial en la zona poniente de Chihuahua capital mencionó la avenida La Cantera, la Teófilo Borunda y en el extremo norte, en la prolongación de la avenida Homero.

“Hay distintos puntos que se han convertido en claves para poder desahogar el tráfico de las personas. Inicialmente se tiene la idea de que se atienda de norte a sur, pero también hay una gran relevancia ahorita con estos estos tráficos que tenemos en la en la Teófilo Borunda; y La Cantera, por lo que posiblemente va a ser una un enfoque integral. No se pretenden estas primeras obras de la Poniente 5 esté terminada en todos sus carriles, porque es una vialidad de categoría regional -que son muy amplias, muy anchas-. Lo que se pretende es empezar a hacer las primeras obras para empezar a colaborar en el desahogo del tráfico.