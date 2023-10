Tres de cada diez chihuahuenses prefieren a médicos de farmacias

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tres de cada diez chihuahuenses opta por acudir a los consultorios adyacentes a farmacias y los principales motivos son la cercanía y el costo accesible.

En la encuesta se menciona, que entre este porcentaje, se encuentran personas que no cuentan con servicio médico, pero también quienes sí lo tienen, y el principal motivo de estas últimas es la escasez de espacios para consultas y medicamento en su servicio médico.

Después del 30 por ciento que prefiere los consultorios de farmacia; un 22.1 por ciento dijo que acude a consultorios ubicados en domicilios particulares; 16.2 por ciento en centro de salud u hospital de la Secretaría de Salud y el resto en "otros".

Cabe señalar, que después de la pandemia del Covid-19, la proporción de la población que acudió a ser consultada en consultorios adyacentes a farmacias se elevó exponencialmente.

Lo anterior, debido a que en 2020 (a partir de marzo) y en 2021, las instituciones de salud pública cerraron la atención y sólo se brindó en casos de urgencia y atención al Covid-19, así como la entrega de medicamento.

A partir de esto, también se presentó mayor escasez de medicamento, pues al igual que la atención médica, se dio prioridad al Covid-19, por lo que resultaba más sencillo acudir a los consultorios de farmacias.

Al respecto, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Dr Jesús Lozano, comentó que el tema de los médicos de farmacias, ha sido controversial desde que inició este servicio, debido a que por una parte, son una opción para mucha gente que no tiene acceso al servicio de salud pública, o bien, cuenta con éste, pero opta por acudir a las farmacias por el bajo costo que representa.

Señaló que los médicos de consultorios vienen a cubrir esa parte a la que no alcanza a llegar al sistema de salud y debido a que muchas personas tienen la necesidad de pagar un médico particular, pero no cuentan con los recursos para pagar un médico establecido en algún negocio particular ya sea clínica privada o consultorios privados.

En otro sentido señaló que los médicos que laboran en farmacias están a merced de lo que la empresa les ofrezca, ya sea comisión o un bajo sueldo sin ningún tipo de prestaciones ni seguridad.

Al hacer un comparativo entre el costo que representa pagar un médico y lo que cobra un médico de farmacia existe una diferencia de por lo menos 300 pesos, pues mientras que en consultorios adyacentes se cobra un promedio de 50 pesos, en un consultorio de médico general, el costo es de un mínimo de 350 pesos, que puede llegar hasta 600 pesos.

Al tomar en cuenta que los médicos generales están preparados para brindar la atención de primer nivel (que se brinda en farmacias) según refirió el vicepresidente del Colegio de Médicos, no existe una diferencia en cuanto al nivel o calidad del servicio para el paciente, pero por supuesto, sí hay esa diferencia en el costo, lo cual beneficia a cientos o miles de ciudadanos, pero no remunera (por lo menos económicamente) al profesional de la salud.