Urge recuperar el espacio público para las personas: Foro de Movilidad y Seguridad Vial

El modelo urbano centrado en las personas debe contar con una ciudad vital, segura, accesible y equitativa, para ello, se requiere de un cambio de paradigma para transitar de enfoque del automóvil a la persona, coincidieron la doctora Cecilia Olague Caballero, con el tema Criterios de Diseño Urbano y Vial para Movilidad Segura; el doctor Salvador Herrera Montes, urbanista e investigador del MIT en Cambridge al abordar las Tendencias en Movilidad Urbana Segura, y el ingeniero Emilio Abarca Pérez, investigador del MIT al abordar el tema de Movilidad Activa.

Al participar en el Foro Binacional de Movilidad y Seguridad Vial los tres especialistas detallaron que actualmente, el espacio público está destinado a los vehículos automotores y existe una total anarquía para el resto de los usuarios, en especial para los usuarios vulnerables, por ello, la Estrategia Nacional para la Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV) busca recuperar el espacio para las personas.

El doctor Salvador Herrera Montes mencionó que la jerarquía de la movilidad hay que revertirla, ya que hace 15 a 20 años que surgió el tema y era muy polémico, pero cada vez se reconoce que la prioridad debe ser el peatón, luego ciclistas, modos públicos sostenibles y por último modos privados y menos sostenibles.

Señaló que actualmente, del 30 a 40 por ciento de la población en Chihuahua transita por calles sin pavimentar y poca infraestructura. En cambio hay ciertos puntos de la ciudad donde existen infraestructuras mayores y masivas, con una prioridad enorme a los automóviles, por lo que tampoco se ha logrado posicionar al peatón, sino que se genera mayor demanda de espacio vial, por ejemplo el periférico de la Juventud que por más puentes que se realicen no se va a solucionar nada.

Dijo que además, el corredor de transporte público tampoco ha logrado vincular a todos, debido a que el sistema lo usan quienes ya tradicionalmente lo hacían.

Entonces mencionó que existe la necesidad de transformar la movilidad sobre todo porque las tendencias marcan que cada vez se usarán vehículos autónomos y hay que revisar cómo se están diseñando las calles para recibir la tecnología.

A nivel mundial dio ejemplos de ciudades entre ellos la nueva ciudad capital de Egipto donde sigue siendo una ciudad muy desvinculada con una reproducción del siglo XX; en Estados Unidos en el desierto se busca abordar una nueva movilidad con nuevas ofertas donde no se tendrían automóviles; en Londres se están conectando las periferias a los servicios con elementos de arte a fin de que los usuarios puedan tener una mejor experiencia de viaje.

El ponente mencionó que incluso la empresa automotriz está consciente de que la tendencia a disminuir el uso del auto es una realidad, en el 2022 el auto privado tenía una participación del 45 por ciento en las ciudades desarrolladas, sin embargo actualmente va a la baja y se posiciona en un 29 por ciento, porque la gente empezó a caminar, usa tacos y transporte público, comparte el auto, por lo que el aumento de la micro movilidad es una realidad, al igual que el desarrollo de aplicaciones intermodales y la transición a vehículos compartidos.

El diseño urbano adquiere importancia

En su intervención la doctora Cecilia Olague Caballero, con el tema Criterios de Diseño Urbano y Vial para Movilidad Segura dijo que las problemáticas de la movilidad actual se deben a que las poblaciones urbanas concentran el 60 por ciento de la población y 85 por ciento de la riqueza; el 94 por ciento de los siniestros ocurren en zonas urbanas y el 65 por ciento de las defunciones son usuarios vulnerables, por lo que para abordar el problema es necesario conjuntar al desarrollo urbano y el ejercicio de la ingeniería abocada el diseño de vialidades y calles, ya que actualmente se tiene enfocado a la funcionalidad, flujo y velocidades, pero ello solo ocasiona calles inseguras, accidentalidad grave, congestión, contaminación y falta de integración social.

“ Una movilidad urbana humana requiere de cambio de paradigma para pasar del enfoque del automóvil a la persona. La persona debe ser el centro de las actuaciones”.

La ponente dijo que se requiere de una ciudad vital que sería espacio de oportunidades, variedad de usos y actividades, una mayor densidad, mejor espacio público, así como mejores equipamientos y servicios; la ciudad equitativa es contar con calle completas que distribuyan equitativamente espacio, aceras amplias, carriles segregados y áreas arboladas; una ciudad seguridad donde las calles sean seguras, calmado de tráfico, reducir velocidad y reducir el número de vehículos.

Además de una ciudad accesible es decir con autonomía de las personas que es un bien irrenunciable, “Actualmente las niñas y niños han perdido su espacio, ya no pueden ir de su casa a la escuela a pie”.

Chihuahua tiene una gran oportunidad para recuperar el espacio público a fin de generar un nuevo tipo de ciudad, con un diseño urbano que permita reducir desplazamientos innecesarios.

Movilidad activa

Actualmente el espacio público está destinado a los vehículos automotores dijo el ingeniero Emilio Abarca Pérez, investigador del MIT al abordar el tema de Movilidad Activa.

La infraestructura es uno de los principales retos para la inclusión de los usuarios, que tenga un diseño universal y con perspectiva de género, en el tema de seguridad hay que tomar en cuenta la diversidad de usos y la participación social.

Explicó que actualmente te de requiere de mucho tiempo de traslado para viajar del hogar al trabajo, aunado a ello no se toma en cuenta los requerimientos físicos de las personas con discapacidad no se toman en cuenta; existe una movilidad dispersa porque la infraestructura no tiene conectividad.

La ENAMOV cuenta con cinco ejes, el primero es la movilidad articulada al desarrollo económico territorial, el segundo eje está enfocado a Servicios de Transporte Público de Personas, el eje tres es la movilidad activa, el cuatro seguridad vial y el quinto es género e inclusión.

La ponencia se enfocó en el eje de movilidad activa a fin de recuperar los espacios públicos y hacer una distribución equitativa. Uno de los objetivos es promover los desplazamientos a pie y en bicicleta de forma segura, accesible y facilitando la multimodalidad por medio del diseño universal y planificación de redes que se integren a los distintos modos de transporte.

Mencionó que es necesario incentivar la movilidad activa por medio de la creación de redes de infraestructura y equipamientos peatonal y ciclista en todas las escalas territoriales, a la vez promover la intermodalidad con la integración de la movilidad activa con los diferentes modos de transporte motorizados y ferroviarios a fin de que las personas usuarias elijan según sus necesidades.

Ante ello dijo que es necesario promover que el sector público y privado fomenten proyectos de movilidad activa al interior de sus comunidades y espacios.