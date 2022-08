Urgen donadores de sangre tipo O+ y plaquetas para la niña Romina Grisell

Familiares de la niña Romina Grisell Reyes solicitan la ayuda de la ciudadanía, ya que requiere donaciones de sangre tipo O+ y plaquetas, que se reciben en el Banco de Sangre del Hospital Ángeles, donde recibe tratamiento oncológico, por lo que agradecen a personas que estén en condición de ser donadores, las aportaciones que realicen a favor de la salud de Romina.

Por la condición del tratamiento, se recibe cualquier tipo sanguíneo, en el laboratorio del Hospital Ángeles, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas, para lo cual están disponibles los teléfonos (614) 444-4311, con Lidia Flores, y (656) 395-7253 con Ely.

Los requisitos para los donadores son pesar más de 50 kilogramos, tener una edad entre 18 a 65 años de edad, presentar su credencial del INE, con un ayuno de por lo menos cuatro horas. También se solicita no haber tenido cirugías en los últimos seis meses, ni haberse realizado tatuajes, microblading, perforaciones, depilación láser en el último año.

De igual manera, es necesario no haber ingerido alcohol ni medicamentos en las últimas 48 horas a la donación. No se puede donar sangre estando embarazada ni lactando, pero sí se puede donar menstruando. En el caso de donación de plaquetas, se pide no haber consumido aspirinas en los últimos 10 días.

Por cuestiones de pandemia, se pide no acudir si ha tenido contacto con pacientes de Covid o casos sospechosos, tampoco si presenta síntomas respiratorios como fiebre, tos, dolor abdominal u otro, incluida la diarrea en los últimos 30 días.