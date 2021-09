Vendedores de artículos patrios sin ganancias y sin recuperar inversión

Hasta el momento, vendedores de artículos patrios reportaron que todavía no han recuperado la inversión y que el panorama no pinta nada bien con el anuncio de que no habrá una fiesta patria en la Plaza del Ángel a causa de la pandemia por Covid-19.

Una joven de 15 años instalada a las afueras de un supermercado, dio a conocer que viajó con su familia del Estado de México con la intención de obtener ganancias en Chihuahua con la comercialización de diversidad de artículos tricolores, pero a la fecha la demanda ha sido baja.

“Esperábamos que acercándose el 15 estuvieran mejor las ventas pero como ya no habrá grito, quien sabe si de plano la gente se desanime a comprar nuestros productos”, comentó la comerciante.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La jovencita compartió que pensó que este sería un mejor año, toda vez que el 2020 prefirieron no viajar hasta Chihuahua por la cuestión de la contingencia; no obstante, este 2021 no ha ido de lo mejor.

“Mis papás todavía ni sacan lo que le metieron a estos productos, menos podemos hablar de ganancias. Ojala y en estos días las cosas vayan mejor, pero nada asegura que así sea”, manifestó mientras acomodaba unos enormes sombreros.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Vendedores ubicados en otro supermercado en la salida a Cuauhtémoc, coincidieron en señalar que la demanda se ha mantenido a la baja, sobre todo en lo que respecta a las banderas de distintos tamaños.

De momento –dijeron-, básicamente los clientes se llevan los baleros, diademas, tambores, y llaveros, principalmente, dejando de lado la ropa alusiva a la celebración, así como las matracas y trenzas.