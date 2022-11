Víctima asegura en testimonio que Corral veía tortura desde Palacio de Gobierno

Dentro de la audiencia de imputación de cargos de Francisco G. exfiscal de Derechos Humanos de la administración de Javier Corral, la agente del Ministerio Público, dio lectura a varios testimonios de presuntas víctimas de tortura, quienes aseguran que fueron amenazados, intimidados, humillados y obligados a pasar por muchas horas sin comer, tomar agua y sentados sin poder levantarse.

En los argumentos a los que se les dio lectura, se menciona la intimidación y la coacción mediante gritos de forma directa, así como amenazas contra la víctima y sus familiares, esto cuando lo sometieron a estar incomunicado durante largas horas de interrogatorio, en donde tampoco lo dejaban comer ni tomar agua.

Uno de los testimonios señalados dentro de la audiencia, asegura que el imputado junto a otros agentes del Ministerio Público encargados de los llamados expedientes secretos X, lo amenazaron con irse contra sus familiares, pues tenían la posibilidad de embargar todos los bienes.

Chihuahua Exfiscal Francisco G. A. es el segundo exfuncionario corralista detenido en una semana

“En ocasiones me sentía psicológicamente afectado por el miedo de que me pasara algo o a mí, y comenzaba a temblar, sudar y sentía palpitaciones muy fuertes en el pecho, dolores de cabeza, mucha ansiedad, en una ocasión incluso, sentía que no podía respirar, en otra ocasión me quebranté totalmente y comencé a llorar de tanta presión que sentía en mi contra”, versa la narrativa de la agente del MP.

En el testimonio, la persona afectada asegura que en ocasiones lo sometían a largos interrogatorios, gritos y amenazas, y todo ese tiempo lo pasaba sin comer ni tomar agua ni le daban permiso para ponerse de pie ni de ir al baño, torturas que se repetían en cada ocasión en que lo llevaban a rendir una declaración, lo que, para su persona, se repitió más de 50 veces.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que tras ser víctima de tan brutales tratos, por su mente pasó la idea de quitarse la vida, pues era na inmensa presión la que ejercían en su contra.

El testigo, mencionó que mientras varios exfuncionarios eran víctima de ese tipo de torturas, unas cámaras captaban los momentos para que fueran vistos en tiempo real en el Palacio de Gobierno, posiblemente por Javier Corral y el ex fiscal general César Augusto Peniche.