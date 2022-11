Violencia contra las mujeres, en ascenso 

En diez meses, un total de 3 mil 650 mujeres en Chihuahua han sido violentadas y atendidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, donde se advierte que la problemática va en ascenso.

La violencia familiar es la de mayor incidencia, del 1 de enero al 24 de octubre de 2022 se atendieron 2 mil 399 casos, cuando durante 2021 fueron 2 mil 387 casos, es decir, faltan dos meses para que culmine el 2022 y la cifra se incrementó. La violencia y sus diversas manifestaciones afectan a la sociedad, generan un impacto negativo en las personas y permiten que se desarrollen nuevas violencias.

La alta incidencia de violencia contra las mujeres orilló al Instituto Chihuahuense de las Mujeres a incluir las variables de abuso y violación a partir de este año, por tanto en estos 10 meses han atendido a 5 mujeres por cuestión de abuso sexual y a 4 por violación.

Sarah Margarita Chávez Valdez, doctora en Psicología y especialista en salud y violencia, explicó que no hay una forma de rastrear la violencia, y como tal no tiene un género, no tiene un rostro y tampoco un estrato socioeconómico, porque se da en todos los niveles.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Sobre ello, dijo, la violencia no tiene una manera de accionar precisa, en realidad es dinámica, es cíclica y es un fenómeno multifactorial y difícil de abordar, para ello se han construido modelos de comprensión de ecuaciones estructurales para conocer la asociación de las diferentes variables de delitos, sobre todo los de mayor impacto.

De acuerdo con el Ichimujeres, durante el 2021 se atendieron a 3 mil 813 mujeres, en lo que va de 2022 ya suman 3 mil 650 y aún faltan 61 días para que culmine el año. Durante 2021 se brindaron 11 mil 984 servicios de trabajo social contra 11 mil 878 que han prestado en estos 10 meses.

La atención psicológica se disparó en este 2022 en comparación con 2021, ya que de 6 mil 616 se incrementó a 8 mil 124, lo que equivale al 46% de las atenciones. En cuanto a los tipo de violencia informó que la más recurrente es la psicológica, seguida de la patrimonial; la física, donde se reporta que en este año se ha atendido a 690 mujeres; la violencia sexual registra 177 atenciones, cuando en 2021 se cerró con 191. A esto se le agregan los 5 casos de abuso sexual y 4 de violación.

Ivonne Ortega Santillán, experta psicóloga perito en asuntos de violencia, indicó que la violencia tiene que tener un enfoque diferencial para poder valorar e identificar para darle una solución, para sancionar e incluso para prevenir.

Por ello, dijo, la psicología tiene que realizar una autocrítica para realizar una investigación a fondo, para voltear a ver las necesidades de las víctimas, porque lo que no tiene nombre no cuenta y lo que no cuenta no existe.

El Ichimujer informó que la modalidad de violencia que más atienden es la familiar, es decir, el 94% de las atenciones, pero también está la violencia comunitaria, seguida de la violencia laboral y docente donde se reportan 50 casos, en la feminicida tienen reportados 27 casos y en la institucional 26.

Durante la Semana Cultural del Claustro Universitario de Chihuahua, diversas especialistas en temas de violencia coincidieron en que muchas veces se trata de ocultar la violencia debido al miedo e incluso al “qué dirán”, pero el silencio es que el que viene a ser el enemigo de todos.

Selene Bastidas Montiel, especialista en Criminología por la Universidad de Ixtlahuaca del Estado de México, señaló que aún falta mucho trabajo por realizar en cuanto a la prevención de las violencias en sus diversas formas, por lo que desde la criminología y otras ciencias se deben de realizar programas que ayuden a combatir esta situación que viven miles de personas.

Por su parte, Laura Cristina Acosta Reaza, titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía General del Estado, destacó que la violencia se encuentra tanto en los espacios públicos como en los privados y en las diferentes clases sociales.

Ante todo, dijo, se debe priorizar en atender los casos de violencia, pero siempre con la denuncia de por medio, para visibilizar esta situación y detectar cualquier violencia empezando por la de género y otras más que se ven, pero que existen y de las cuales las víctimas tienen miedo de denunciar.

Señalaron que la violencia contra las mujeres y niños es primero diagnosticar un proceso complejo con múltiples causas, que en general intentan ocultarse en una causa, cuando los factores pueden ser múltiples.

