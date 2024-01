Visitan 700 médicos los puntos más recónditos del estado: gobernadora Maru Campos

Importantes obras e inversiones en infraestructura, salud, seguridad, atención a las comunidades indígenas, obra hídrica y atracción de inversión extranjera con generación de miles de empleos, son algunos de los objetivos logrados por la actual administración estatal, tras el saneamiento de las finanzas.

Así lo expresó la gobernadora María Eugenia Campos, quien el próximo 3 de febrero dará a conocer a los chihuahuenses los logros, objetivos y avances de su administración, mediante su Segundo Informe de Gobierno a celebrarse en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, la jefa del Ejecutivo estatal explicó que una de sus promesas de campaña fue la expansión de la cobertura en materia de salud, resultados que los ciudadanos ya pueden ver mediante el trabajo que se realiza en los Centros de Salud Estatales, en donde no sólo se ha adquirido equipamiento tecnológico, son que ya se tiene un avance del 80 por ciento en el abasto de medicamentos.

Gobernadora del estado, María Eugenia Campos / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Adelantó que el próximo sábado dará un anunció relevante para los chihuahuenses y que está relacionado con el tema de salud, lo que se sumará a los resultados tangibles de esta administración.

“Estamos trabajando arduamente para que nuestros hospitales, clínicas y Centros de Salud Estatales, operen bien, con todo lo que las enfermeras y los doctores necesitan, con el equipamiento y los medicamentos requeridos”, dijo.

La mandataria señaló que en el tema de la salud, pero en la zona serrana, se sustituyeron las unidades móviles a las que se les dificultaba el acceso a muchas comunidades alejadas de la mancha urbana, por un enorme equipo de 700 colaboradores, entre doctores, residentes, enfermeras, quienes ingresan en razors, motocicletas y hasta a pie, a las comunidades de difícil acceso, estos últimos que llegan a pie para brindar atención a las regiones complicadas, se les conoce como Coordinadores Comunitarios de Salud, y se han convertido en una parte fundamental para los pueblos y comunidades indígenas.

Manifestó que con esas brigadas se han detectado problemas de desnutrición y de otra índole que posteriormente, en coordinación con la sociedad civil y la Diócesis de la Tarahumara, se atienden oportunamente.

“Tenemos un presupuesto de 1 mil 500 millones de pesos para la Sierra Tarahumara, y tratamos de ir a las causas de los problemas y no a los paliativos de las despensas; también hemos equipado los hospitales con mastógrafos, aceleradores lineales, y me emociona mucho el hecho de que estamos brindando los tratamientos de cáncer en el estado, no hay niño en Chihuahua que nos haya pedido un tratamiento de cáncer y que hayamos sido omisos, lo ofrecemos de forma gratuita para los niños y nuestras mujeres”, enfatizó.

Por lo anterior, la gobernadora dijo que no es posible adherirse a un sistema de salud que está por debajo de lo que se ofrece en Chihuahua, como lo fue en su momento el Insabi y actualmente el IMSS Bienestar, pues son precisamente esas instituciones las que constantemente piden apoyo a las instituciones estatales, lo cual se realiza sin problema, pero sin adherirse a un sistema que les piden subrogar servicios de la manera en que se hace en otros estados.

Campos Galván explicó que precisamente ese tipo de acciones son las que han permitido que exista un acercamiento importante entre los alcaldes de los 67 municipios, sin importar los partidos políticos de los que emanan, demostrando que se trata de un gobierno de puertas abiertas y que no sólo se lleva una buena relación con los municipios, sino que se les da un trato asertivo, atendiendo las peticiones y necesidades de los habitantes de cada localidad.

Ejemplificó con el caso de Nuevo Casas Grandes, donde actualmente el Estado mantiene las acciones de seguridad y financia el servicio de recolección de basura, asimismo, mantiene pláticas con la nueva administración municipal, para apoyarlos a que pronto sean ellos quienes puedan hacerse cargo de esas cuestiones.

Respecto a la relación con el gobierno federal, la mandataria estatal lamentó que hayan decidido abandonar a Chihuahua en temas relevantes como la migración, la salud, las estancias infantiles, las carreteras y otros tantos.

“Me gustaría que la Federación tuviera una actitud mucho más positiva con el estado de Chihuahua; estos sinsabores que hemos tenido con la Federación, no vienen de hace una semana, sino de mucho tiempo atrás cuando nos dedicaban permanente muchas mañaneras; respeto la investidura presidencial pero también exijo respeto para el pueblo y el estado y los chihuahuenses”, puntualizó.

Subrayó que los chihuahuenses se caracterizan por pelear por la dignidad, el respeto y no se dejarán pisotear por la Federación, que ha demostrado en varias ocasiones embates contra Chihuahua y sus habitantes.

María Eugenia Campos explicó que ningún gobierno le hace un favor a los ciudadanos cuando realiza su trabajo, sino que es una obligación que emana de recursos que son de los propios impuestos que paga la gente.

“En el caso de Chihuahua, yo veo una ciudadanía inclinada a mejorar, una sociedad contenta por lo que recibe por parte de su gobierno, pero también deseosa de recibir más, el ciudadano quiere recibir más que una beca o una despensa, mejores condiciones de vida; los chihuahuenses en general somos muy aspiracionistas, eso no está mal porque no queremos superar y en el caso de Chihuahua, hay historias muy importantes”, enfatizó.

La gobernadora adelantó que esta entidad seguirá siendo un bastión de la democracia y de las instituciones, por lo que, desde su posición como gobernadora seguirá defendiendo a Chihuahua, las instituciones y a su gente, pésele a quien le pese.

Después de 11 años acabamos con el endeudamiento

“Estamos contentos con los resultados, pero sabemos que falta mucho por hacer, creo que estos resultados no se veían desde hace varios años, y esto se debe a que el estado se encontraba en una situación muy difícil de deuda, y pues después de 11 años terminamos por fin con este tema de la deuda, podemos decir orgullosamente que el estado se ha reordenado financieramente”, señaló.

En este sentido explicó que el saneamiento de las finanzas de logró mediante dos acciones fundamentales; una fue el refinanciamiento de los créditos que anteriormente se contrataron con unas sobretasas muy por encima de los mercados y con números casi increíbles, por lo que la actual administración tuvo que refinanciar reduciendo las tasas y mejorando los pagos, ahorrando un paquete importante de recurso para los chihuahuenses.

El otro punto importante, es la detección y detención de las fugas de recursos, pues en pasadas administraciones, pese a los recursos recaudados en el estado, ya sea por conceptos como revalidaciones, actas de nacimiento, inscripciones escolares, entre otros, el dinero no aparecía y por ende, no existía obra ni inversiones por parte del Gobierno del Estado.

Campos Galván hizo énfasis en que ahora todos esos recursos ingresan a las arcas estatales y los ciudadanos pueden ver las obras y las inversiones, sin que hubiera existido la necesidad de incrementar o crear nuevos impuestos y sin seguir incrementando la deuda estatal.

“Estamos saliendo del endeudamiento y ese dinero lo estamos dirigiendo a lo que impacta de manera positiva a los chihuahuenses, que es salud, seguridad, estancias infantiles, apoyo para el campo, y las muchas vertientes en las que nos ha dejado solos el gobierno federal”, manifestó.

Destacó que, en materia de seguridad, se han reducido los homicidios dolosos en más del 20 por ciento, se han registrado importantes y numerosas detenciones de delincuentes y generadores de violencia, y de agresores de mujeres, trabajo que la FGE y la SSPE han logrado con el apoyo de la Plataforma Centinela.

“La Plataforma Centinela ha contribuido mucho en el éxito de la reducción de homicidios, la recuperación de vehículos robados, detención de generadores de violencia y de generadores de violencia contra la mujer”, dijo, al señalar que no sólo se trata de la tecnología, sino del gran trabajo que realizan los agentes y todas las personas que aprovechan la información que la plataforma les proporciona.