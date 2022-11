Votar a favor de la militarización es respaldar el mexicanicidio: Sánchez

Militarizar el país es un error y un error consciente, lleno de alevosía, crueldad y desprecio a los ciudadanos de bien, a los que no dependen de las dádivas del gobierno ni le aplauden al presidente a la menor provocación. Así lo declaró el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, frente al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la discusión de la propuesta de militarización impulsada por el gobierno federal.

"No hay excusa para haber votado por la militarización del país, no hay excusa para respaldar semejante mexicanicidio, no hay por lo menos razones morales ni éticas, no las hay", sentenció.

Chihuahua Es tiempo de construir acuerdos, Adriana Terrazas tras visita de titular de Segob

Francisco Sánchez consideró que el presidente y sus cómplices pasarán a la historia, como era su deseo, pero por las razones equivocadas. Dejan abierta la puerta para un golpe de estado blando, una presidencia militar o una nueva dictadura.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El legislador chihuahuense adelantó que ante estos actos su voto será en contra del decreto de militarización en razón de que el camino para recuperar la paz implica acabar con la estrategia fallida de “abrazos no balazos” que ha enlutado a 130 mil familias mexicanas tan solo en lo que va del presente sexenio.

Asimismo, apuntó Francisco Sánchez, la militarización no sólo implica el fracaso de la estrategia de seguridad, sino el empoderamiento de las fuerzas armadas por encima de cualquier poder civil, asumiendo funciones para las cuales no se encuentran capacitados como la construcción de trenes y administración de aduanas, resultando en la opacidad y corrupción de un organismo que no rinde cuentas al ciudadano.