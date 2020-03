Chihuahuenses siguen paseando en calles

Pese a las indicaciones de no salir de casa si no es necesario para prevenir la propagación del Covid-19, muchas personas continúan en las calles con amigos, paseando o simplemente "dando la vuelta".

Algunas de las personas que se pudieron ver en calles de la ciudad, señalaron que no temen al Coronavirus, que no creen que exista, o que simplemente no quieren estar encerradas.

El día de hoy comenzó la " sana distancia ", además de que muchas personas pueden laborar desde sus casas, aunado a que los estudiantes ya se encuentran en cuarentena.