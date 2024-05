Cierran padres de familia la Primaria Pascual Orozco; exigen que regresen los libros de texto

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Estatal Pascual Orozco cerraron el plantel y la avenida Zarco para exigir que sus hijos e hijas cuenten con los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, dado que un padre de familia interpuso un amparo para que sus hijos no hicieran uso de los libros.

En la escuela, a los grupos Tercero y Quinto, a los que pertenecen los alumnos en donde dejaron de utilizar los libros por el amparo, se ven en la necesidad de sacar copias, además de que llevan el programa anterior, mismo que ha sido derogado y que no es vigente.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

A pesar de que el amparo es individual y solo ampara a los dos hijos del matrimonio que inició el proceso, los demás alumnos tampoco pueden hacer uso de los libros, debido a que en la escuela se determinó que dichos grupos cumplieran con la sentencia del amparo, que no es colectivo.

“Los grupos de tercero y de quinto grado no pueden usar los libros por un amparo que metió un padre de familia, no sé porque fue escuchado solo él y no tomó en cuenta a nadie”, declaró una de las madres de familia, quien alertó que el padre de familia pretende que la escuela el próximo ciclo implemente el modelo educativo anterior, pero el resto de la comunidad escolar está en desacuerdo.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Los manifestantes detallaron que ya acudieron a la Secretaría de Educación y Deporte donde tampoco les dieron una respuesta debido a que no saben porque el amparo se emitió a favor del matrimonio.

“Nos estamos manifestando para que nos den una pronta solución, porque este ciclo se echó a perder y no queremos que siga”, dijo otra de la madres.

Además, mencionaron que la educación es la educación, “Depende de cada padre orientar a los hijos de la manera que lo considere, la educación no es solo de la escuela y los profesores, nosotros como padres estamos involucrados en la educación, y la educación empieza desde casa”.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Una de las madres de familia dijo que cada padre tiene la responsabilidad de explicar las dudas de los hijos, “No veo el problema en que usen los libros, si no querían que los usaran hubieran arrancado las hojitas que nos les gustaron y listo”.

Los padres y las madres de familia mencionaron que es una sola pareja la que está afectando a la escuela y eso no les parece justo, debido a que la comunidad escolar revisó los contenidos y no les parece que sean inadecuados.

El día de ayer sostuvieron una asamblea de padres y madres de la escuela, quienes decidieron apoyar la manifestación, debido a que no tienen problema con los contenidos de los libros, “Si a él lo pudieron escuchar, porque a toda la escuela no”.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

La escuela fue cerrada y advirtieron que no la abrirán hasta recibir una respuesta, además, colocaron pancartas donde se puede leer: “Queremos los libros”, “Queremos el libre uso de los libros “ y “No al amparo, si a los libros de textos”.

Alrededor de las 7:45 cerraron el plantel y luego cerraron la avenida Zarco, a la altura de la calle 32, situación que causó el enojo de los automovilistas y motociclistas, incluso uno de ellos tuvo un altercado con la agente de vialidad, quien les dijo que están en su derecho de manifestarse.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De la misma manera, un camión de transporte público de la ruta Zarco no detuvo su marcha y los padres y madres de familia apenas alcanzaron a quitarse de la vía para no ser embestidos.

Tome precaución, la avenida está cerrada, el tráfico se está desviando hacia la calle Guadalupe, mientras que los que transitan por la avenida Zarco son desviados por la calle 36.