Colocan pancartas y cartulinas profesores jubilados frente al Palacio de Gobierno

Al arribar a Venustiano Carranza y Aldama, la caravana de pensionados y jubilados de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, montaron una protesta pacífica, en la que demandaban un servicio médico de calidad, con entrega oportuna de medicamentos, de acuerdo al descuento a sus aportaciones que hacen de sus recibos de pago.

La maestra Ramona Hernández comentó que por su avanzada edad y el riesgo de complicaciones por contagio de Covid-19 debería estar en aislamiento social, sin embargo, la necesidad de acudir por medicinas para su tratamiento médico la obligó a ir a Pensiones, donde le dieron tres vales para las farmacias Alianza y Central, porque no disponían de los medicamentos.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

“Voy a la Alianza y me tuvieron ahí media hora, y salen y me dicen que no hay. Entonces, no me dan la medicina ni en Pensiones, ni a dónde mandan, ¿a qué estamos jugando Los maestros somos los dueños de Pensiones, porque nos hacen eso. Los maestros fuimos los que luchamos por esto, al principio era una mesita donde estábamos, y se luchó mucho y se logró mucho porque los maestros son los que pueden y tienen el poder aquí. Ojalá las nuevas generaciones de veras lo hagan como lo hicimos los viejos, con los viejos no jugaban”, afirmó.

Entre las quejas, manifestaron que el descuento en sus cheques de pago por concepto de servicio médico es elevado, -uno de ellos mostró su recibo con 666 pesos menos por descuento de servicio médico quincenal-, y denunciaron que las aportaciones no eran entregadas a Pensiones, lo que ocasionaba un boquete en las finanzas del organismo.

“Lo habíamos detectado de varios años atrás, pero con esta contingencia, lo hemos observado porque nos enteramos de muchas personas que han fallecido por falta de medicamentos”, mencionó uno de los manifestantes.





