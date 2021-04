Comandante de la policía dirigía venta de ‘cristal’ en Chihuahua

El comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Mauro M.B. ayer fue acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser el operador de “La Empresa” en la ciudad de Chihuahua, lo que implicaba mantener el control de vendedores de la droga llamada “cristal”, principalmente en la zona sur de la capital, donde todos lo conocían o apodaban “el Mendoza”. Asimismo, se le fincó el cargo de homicidio de un joven conductor de Uber.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior luego de que la tarde del miércoles pasado, elementos de la Fiscalía lo arrestaron cuando se encontraba fuera de servicio, tras lo cual horas más tarde fue presentado ante un juzgado para llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos.

En los antecedentes presentados durante la diligencia judicial en contra del agente Mauro M.B., el Ministerio Público señaló que tenía a varias personas trabajando para la distribución de droga, que incluso una mujer identificada como “Blanca” y Jorge “el Cabe” eran los encargados de vender “cristal” en la colonia Cerro de la Cruz, además de otros colaboradores que tenían diferentes roles y funciones al interior del grupo criminal denominado “La Empresa”.

Parte de la zona de radicación de “la gente de Mendoza” cubría colonias como Valle de la Madrid, Carrizalillo, Cerro de la Cruz, R. Almada y otros puntos aledaños, de acuerdo con la información vertida a la FGE por varios de los testigos que dijeron conocer las actividades del agente detenido.

Bajo la causa penal 1062/21, el comandante en activo de la Policía Municipal fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia por el delito de homicidio, ya que presuntamente habría asesinado a Luis Carlos Lerma, de 21 años, en hechos ocurridos el 20 de julio de 2020 en la colonia Valle de la Madrid. Según se estableció, el joven era un conductor de Uber y también se dedicaba a la venta de cristal y cocaína, de acuerdo con la información recuperada por los agentes investigadores.

En la audiencia en contra del agente municipal, se integró la declaración de una víctima de nombre L.C.C., quien reveló que Mauro era el encargado de “La Empresa” en la capital del estado, que tenía a varias personas distribuyendo cristal y que incluso, asesinaron a Luis Carlos por haber sido afín a otro grupo criminal.

La mamá y la hermana de Luis Carlos Lerma declararon a las autoridades que él era chofer de Uber y también vendía droga, que tenía dos pistolas guardadas y que días antes de su crimen, ya le habían avisado que lo habían “puesto” por trabajar con otra agrupación criminal, al igual que a dos personas más.

Según su testimonio, gente del “Mendoza” contactaron a Luis Carlos para citarlo en las inmediaciones del Cerro de la Cruz, para hacer el pago de una droga que le debía Blanca, sin embargo, se lo llevaron a bordo de un vehículo marca Peugeot, de reciente modelo, que él utilizaba como Uber, el cual después fue localizado calcinado en el camino a Carrizalillo.

Se estableció que a finales del año pasado, el testigo nombrado como L.C.C. estuvo a punto de perder la vida a manos de varios pistoleros del “Mendoza” –acorde con lo que reveló en su declaración a la Fiscalía General del Estado—, por ser cuñado de Luis Carlos Lerma. Y relató que a su domicilio acudieron personas que gritaban eran “gente de Mendoza” y “gente de La Empresa”. Sin embargo, logró sobrevivir a ese atentado.

Acotó que al ser atendido por elementos municipales, dijo que lo habían atacado en un asalto, ya que él sabía que Mauro era integrante de la Policía Municipal y temía que le informaran que seguía con vida, por ello no refirió lo que realmente había pasado.

“El 20 de septiembre me encontraba en la colonia UP, eran las 5 de la mañana, estaba con una amiga en el domicilio cuando llegó un vehículo, me asomo por la ventana y observo un vehículo Saturn, se bajaron 2 hombres y gritaron; como nadie salía, después se bajó una mujer llamada Cristina, es cuando me asomo y dijeron: ‘Esta ya te puso y los trajo hasta la casa”… Sal, sabemos que estás ahí, somos gente de La Empresa, venimos de parte del Mendoza”, de acuerdo con la declaración de L.C.C.

Según información recabada por los agentes de la Fiscalía General del Estado en torno a la investigación en contra del agente municipal, se expuso que entre sus funciones, destacaba privar de la vida a integrantes contrarios del grupo conocido como “La Empresa”, perteneciente al Cártel de Juárez.

La jueza de control Claudia Carrillo decidió formularle cargos al agente municipal Mauro M.B. por el delito de homicidio y daños dolosos, a partir de las pruebas que presentó el Ministerio Público, por lo que deberá permanecer en prisión en lo que continúa su proceso penal y fijó un plazo para llevar a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso.

Te puede interesar:

Delicias Encabeza Maru Campos “auto mítines” en Saucillo y Meoqui

Local Fallece aspirante de Fuerza por México a alcaldía de Cuauhtémoc

Local Se desata la compra de cerveza por ley seca