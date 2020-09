Comunicación no se da porque Corral no quiere: Chaparro

El profesor Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, aseveró que la comunicación entre el Gobierno del Estado y la Federación, no se ha dado debido a que Javier Corral no ha querido comunicarse con la Secretaría de Gobernación, en donde seguramente se le atenderá cuando él así lo desee.

Agregó que una de las obligaciones que tiene Corral Jurado como Gobernador, es buscar la comunicación con el Gobierno Federal para gestionar programas y recursos en beneficio de los chihuahuenses, sin embargo parece que el mandatario estatal se queda esperando a que sea la Federación la que lo busque a él.

“Él tiene posibilidad de estar en contacto en el momento en que lo necesite o lo requiera con la Secretaria de Gobernación, sino ha tenido contacto es porque no ha querido, pues no creo que no le reciban la llamada”, explicó Martín Chaparro.

Mencionó que si el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal no tienen comunicación, significa que Javier Corral no está asumiendo su responsabilidad como Gobernador.

Respecto al conflicto que mantienen por el tema del Tratado del Agua con Estados Unidos, el líder de Morena, aseguró que ese problema se hubiera resuelto desde hace tiempo, si el gobernador Javier Corral, no estuviera utilizando el tema del agua para poner en marcha una mecánica de desestabilización desde Chihuahua en la Federación.

Cabe mencionar que en días pasados fue el propio mandatario estatal quien reveló que desde hace meses existe una coyuntura entre los gobiernos estatal y federal, que ha ocasionado que el presidente López Obrador, haya cortado la comunicación con esta entidad.





