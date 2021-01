Con educación a distancia, 32 mil alumnos han desertado este ciclo escolar

Un total de 32 mil 209 estudiantes desertaron del ciclo escolar 2020-2021, de estos 20 mil 789 alumnos de primaria son quienes han “desaparecido” del radar de los docentes y del sistema educativo.

Actualmente la matrícula de educación básica asciende a 711 mil 384 estudiantes, sin embargo más de 32 mil se encuentran en estatus de comunicación inexistente, al parecer la educación a distancia, radiofónica, virtual y televisiva no ha sido suficiente efectiva para mantener al alumnado cautivo, en muchas regiones del estado pudiera deberse a la precariedad en la que viven, en otras a que sus padres consideran que no aprenden lo suficiente.

La matrícula escolar en educación básica registra una baja de 23 mil 023 estudiantes en comparación del ciclo anterior.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación y Deporte, durante el ciclo escolar 2019-2020 en el estado de Chihuahua se tuvo una matrícula de 734 mil 407 estudiantes en el nivel básico, distribuida de la siguiente manera: 126 mil 056 en preescolar, 418 mil 256 en primaria y 190 mil 095 en secundaria, quienes fueron atendidos por 32 mil 705 docentes en 5 mil 763 escuelas.

Incluso en el último ciclo escolar 2018-2019, totalmente presencial se contaba con 732 mil 776 alumnos de educación básica de los cuales 370 mil 457 alumnos y 362 mil 319 alumnas, distribuidos en los niveles de preescolar 123 mil 471; primaria 421 mil 894; y en secundaria 187 mil 411 estudiantes.

De acuerdo al Sistema de Información Educativa (SIE) durante este ciclo 2020-2021, se tiene un registro de 711 mil 384 estudiantes, de estos 111 mil 127 en preescolar; 409 mil 950 en primaria; y 190 mil 307 en secundaria.

Con el 79 por ciento de la matrícula escolar se reporta que los docentes tienen una vinculación directa y permanente; mientras que el 16 por ciento registra una comunicación intermitente, es decir, de vez en cuando.

Este ciclo que ha sido solamente con educación virtual registra que el 5 por ciento de la matrícula total no mantienen comunicación con los docentes.

El mayor número de estudiantes que desaparecieron del radar de los docentes cursaban su educación primaria, en total son 20 mil 789 alumnos, aunado a que 42 mil 307 estudiantes se conectan de vez en cuando y el grueso que son 346 mil 854 mantienen su jornada educativa virtual, regularmente a través de plataformas de mensajería y audio.

María Flores, docente de primaria, señaló que en ocasiones los alumnos no mantienen comunicación porque no cuentan con los recursos para estar pagando el internet o la cuenta del celular.

En preescolar de los 11 mil 127 matriculados, 7 mil 530 no presentan comunicación, en este caso mucho se debe a que algunos padres de familia consideran que el preescolar no tiene mucha importancia, además de que hay padres de familia que para cumplir con su jornada laboral deben dejar encargados a los hijos y no existe una supervisión.

La portavoz de la dependencia, Eva Trujillo, informó que los docentes son quienes han aportado la creatividad para mantener el contacto con los alumnos, por lo que la SED reconoce ampliamente las iniciativas emprendidas por las maestras y maestros para mantener la vinculación directa con sus estudiantes a través de diversas herramientas y recursos didácticos

La Secretaría de Educación y Deporte informó que la estrategia televisiva Aprende en Casa no ha tenido un gran éxito en la entidad y por ello se analizan las condiciones establecidas por la SEP para la tercera etapa.

La información que arroja el SIE confirma que la estrategia nacional “Aprende en Casa II” vigente hasta el 18 de diciembre pasado, fue limitada en Chihuahua debido a los parámetros de cobertura de señal televisiva.

Hay que destacar que esta herramienta se ubica entre el cuarto y quinto lugar de las más utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los resultados de esta plataforma aún serán analizados en los Consejos Técnicos Escolares a fin de que se propongan algunas estrategias para atender la problemática.









Nivel Educativo Alumnos Tipo de comunicación Permanente Intermitente Inexistente Preescolar 111,127 98,893 89% 4,704 4% 7,530 7% primaria 409,950 346,854 85% 42,307 10% 20,789 5% Secundaria 190,307 117,060 62% 69,357 36% 3,890 2% Total 711,384 562,807 79% 116,368 16% 32,209 5%













