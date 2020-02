Condenamos ataques de Corral a Gaytán: Dip. Bazán

En sesión de la Diputación Permanente, el legislador Omar Bazán condenó los señalamientos del gobernador Javier Corral contra la diputada Rosy Gaytán, emitidos en la entrevista exclusiva para este medio informativo, donde la señala como parte de una investigación de la Fiscalía General del Estado.

"Acabamos de ver una violación a los procesos legislativos como nunca se habían dado por consigna, por hígado y por intereses políticos del gobernador en el tema de (Jorge) Ramírez , y hoy amanecemos con una amenaza pública violando el debido respeto y derecho a la diputada Rosa Isela Gaytán" expresó el congresista Omar Bazán.

Como mujer, cómo diputada, creo que el gobernador debe disculparse por los señalamientos públicos que emitió y esto lo tomamos entonces de no disculparse, a la brevedad, saca su disculpa a través de boletín de prensa, lo tomaremos cómo una amenaza del gobernador Corral al PRI, a sus integrantes y a nuestra coordinadora en el Congreso, sentenció Bazán.

"Ha dado la lucha, y a encabezado las causas de las mujeres como líder y desde el Congreso, vemos entonces una arbitrariedad más dentro de su frívolidad de gobierno de Javier Corral, estaremos atentos de estos señalamientos, espero que por primera vez tenga un poco de decencia y pida disculpas"

Finalmente el diputado refirió que ha notificado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI de estos señalamientos "estaremos atentos de lo que prosiga conforme a Derecho" por lo que advirtió no acudirán a la sesión de mañana en el Congreso donde el mandatario estará entregando su informe de gobierno "no acudiremos a escuchar demagogias de un Chihuahua que no existe"







