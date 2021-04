Considera Quintana la infiltración de criminales en manifestaciones de la Boquilla

Víctor Quintana Silveyra, fundador de Morena en la entidad, manifestó que en marzo del 2020, observó a personajes ajenos a los que se encontraban manifestando en Las Pilas, lugar donde se encuentran las oficinas de la Conagua, quienes presuntamente incendiaron las instalaciones dicho lugar, mismo que no descartó que pertenecieran a grupos delictivos, esto luego a pregunta expresa sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el presunto robo de armas a elementos de la guardia nacional por parte de agricultores.

Ante esto, esto Quintana Silveyra, cuestionó a algunos productores y agricultores que se encontraban en este lugar, si identificaban a los manifestantes que realizaron los destrozos en las oficinas mencionadas, mismos que negaron conocer a los causantes de estos hechos.

“Yo no descartó, no tengo las pruebas, pero no descarto que se hayan infiltrado y provocado el incendio de las oficinas de Gobierno del Estado en julio del año pasado en Delicias, yo creo que, si ha habido, infiltración de elementos externos” manifestó Quintana Silveyra.

Resaltó que, estos infiltrados no fueron invitados por parte de alguna fuerza política y que esto hechos no descalifican las protestas realizadas en la presa La Boquilla, indicando que estas acciones son de gran interés para los delincuentes, puesto que con esto buscan poder apoderarse de las plazas del estado.

Esto luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó declaraciones en días pasados, en torno a los daños que se presentaron durante el 2020, derivado de la problemática del agua, surgido por dar cumplimiento al tratado del vital líquido, señalando que en estas acciones fueron realizadas por integrantes de algún grupo delictivo.