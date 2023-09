Alcalde de Cuauhtémoc sugiere licencia para funcionario involucrado en asunto legal

Luego de que el director de Desarrollo Social del Municipio de Cuauhtémoc, Miguel Ángel Holguín García, se viera involucrado en un asunto legal tras el embargo de su empresa particular dedicada al giro de la construcción, el presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza, sugirió que el funcionario solicite licencia para separarse de su cargo para atender el asunto y así mantener a la administración al margen del caso.

Sin conocer más datos de lo sucedido, el alcalde informó que durante el inicio de la presente semana sostendría una reunión con el titular de Desarrollo Social, a fin de conocer la situación, y con ello, establecer las medidas necesarias para no mezclar la función pública con asuntos personales.

“Por supuesto que aquí lo elemental es que él solicite una licencia para que arregle estas cuestiones, eso es lo que se va a ver; porque ahorita no tenemos nada, yo no soy juez para decir si es culpable o no, sé que hay una situación de la que se dio que es el embargo, pero nada más”, declaró el edil.

Pérez Mendoza recalcó la importancia de ser prudentes en este tipo de cuestiones al tratarse de un funcionario público que está a la vista de la comunidad y con ello pueden surgir señalamientos sin contar con los elementos de prueba para descalificar a la persona, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen las condiciones del caso.

Beto Pérez refirió que su preocupación es que el caso de una situación que le sucedió en su vida privada a un funcionario, se pretenda involucrar a la administración municipal por terceras personas, sobre todo en vísperas de un año electoral.

En lo referente al embargo al negocio de Miguel Holguín, denominado “Decorarte”, trascendió por fuentes judiciales que este se registró por el supuesto incumplimiento de la citada empresa en la construcción de un inmueble de un particular, quien, de acuerdo a información extraoficial, pagó cerca de un millón de pesos.

Si bien, existen antecedentes de irregularidades en el área de Desarrollo Social, en las que destaca la entrega inadecuada de despensas, lo que dio como resultado la suspensión de funcionarios involucrados, el alcalde señaló que a la fecha tan importante área municipal tiene un buen desempeño al llevar a cabo de manera periódica diversos programas de beneficios para los diversos grupos vulnerables.

Insistió que será hasta tener un acercamiento con Holguín García cuando se determine si solicita licencia, por lo que afirmó que es prematuro señalar a un posible sustituto eventual del director de Desarrollo Social.