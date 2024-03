Amenazan agentes de vialidad de Cuauhtémoc con paro laboral ante falta de respuesta a denuncias

Bajo el argumento de que sus denuncias por presuntos abusos de autoridad por parte del jefe del Mando Único, Jaime Mejía, no son atendidas debidamente, agentes del Departamento de Tránsito y Vialidad de Cuauhtémoc amenazaron con irse al paro de labores en los próximos días, ante lo cual el presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza afirmó que es el área de Asuntos Internos quien atiende cada una de las quejas de los oficiales.

Tras cumplirse 11 días de la reunión que un grupo de más de una decena de oficiales sostuvieron con el jefe Administrativo de Seguridad Pública Municipal, Luis Raúl Silveyra Michel, y con el secretario Municipal, Rafael Cavazos Aragón, en donde se acordó una nueva reunión para analizar los avances de las respectivas denuncias, a la fecha , no se han dado resultados de ello, por lo que amenazaron con irse al paro de labores.

Al respecto, el alcalde dijo no estar enterado del paro laboral en el Departamento de Tránsito, señalando que es una cuestión de la que los oficiales tienen libertad de hacer, aunque afirmó que el área de Asuntos Internos está hablando con cada uno de los inconformes para determinar si existen malas conductas por parte de los titulares del Mando Único.

“Esto no es posible que se resuelva de la noche a la mañana; yo he dicho aquí que siempre vamos a estar apoyando a los elementos tanto de Policía como de Vialidad, pero siempre y cuando ellos entiendan que hay procedimientos, ósea que no es nomas que vengan y se manifiesten, hay procedimientos para que estas manifestaciones que hacen las está revisando “Asuntos Internos”, declaró Pérez Mendoza.

El edil informó que desde la manifestación de los oficiales en la sala de Cabildo, personalmente ha mantenido contacto con personal de Asuntos Internos, quienes le notificaron que serán durante este martes 19 de marzo cuando den una resolución de las investigaciones realizadas al momento.

A su vez, dijo que el Departamento de Asuntos Internos que lleva a cabo las indagatorias pertenece a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo cual también se habrá de notificar a la respectiva área de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), al se está la responsable del Mando Único de Seguridad y Vialidad.

El edil indicó que constantemente mantiene comunicación con Gobierno del Estado, a quien notifica de los conflictos que surgen al momento de darse el cambio de titulares del Mando Único, esto, con el fin de fortalecer las relaciones entre agentes y directivos para garantizar el servicio a la comunidad, por lo cual insistió en su apoyo a los oficiales de Vialidad, a quienes solicitó su comprensión para no afectar a la población.

Por su parte, el jefe Administrativo de Tránsito y Vialidad, Pedro Morales Palomino descartó que los conflictos existentes originen la baja masiva de agentes de Vialidad, señalando que será cuestión de tiempo responder a las inquietudes de los agentes.