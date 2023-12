¡Cuidado! Ladrones ponen "trampas" en cajeros automáticos para robar tu dinero

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, lanzó una alerta a la población en general por el método de robo a través de cajeros automáticos con el uso de objetos que se colocan en los aparatos para bloquear la salida de billetes, mismos quedan en una especie de doble fondo para luego extraer el efectivo por los delincuentes.

Lo anterior surgió luego de que en los últimos días se reportaran por lo menos dos casos de personas que intentaron extraer dinero de uno cajero en particular, sin embargo, al no poder lograr su cometido, decidieron hablar a la corporación preventiva para que atestiguara el hecho.

Ante ello, la Policía Municipal a través del Mando Único, emitió una alerta a la comunidad para evitar que sean víctimas de delito, ya que se detectó que están utilizando objetos (reglas) para bloquear la salida de dinero en los cajeros automáticos.

Respecto a los reportes ciudadanos, se dio a conocer que estos se hicieron desde el kilómetro 7 del Corredor Comercial, en donde se ubica el cajero automático de la empresa Banorte, sitio en donde dos personas solicitaron la presencia de las autoridades ya que habían acudido a realizar retiros, cada uno por su cuenta, pero la máquina no les había entregado el dinero.

En el lugar, entrevistaron a dos ciudadanos, uno de 42 años y otro de 29 años de edad, ambos dijeron que momentos antes habían realizado la transacción para retirar efectivo.

Los agentes procedieron a revisar el aparato y detectaron que tenía una tapa sobrepuesta y al ser retirada estaba el dinero que previamente se había retirado, correspondiendo a las cantidades de 4 mil 700 y 6 mil 100 pesos, mismos que fueron entregados correspondiente a los afectados.

“La Policía Municipal y Mando Único alertan a la población para que al acudir a los cajeros tome en cuenta las siguientes recomendaciones: Vaya acompañado de alguien de confianza; no permita que nadie ingrese cuando usted esté retirando el efectivo; si el equipo no le entrega el dinero, no se retire del lugar y marque de inmediato al 911”, trasciende un comunicado emitido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Por parte, la Fiscalía zona occidente lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar quienes son los responsables de este tipo de robos, para lo cual se solicitará el apoyo de la institución bancaria para poder obtener mayor información a través de las cámaras de circuito cerrado existentes en el lugar.