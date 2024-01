Despiden con honores a policías municipales asesinados en Cuauhtémoc

En un emotivo evento, la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a los dos agentes preventivos abatidos por sujetos armados el pasado 12 de enero en calles del Barrio de la Presa.

Al lugar, se dieron cita familiares y amistades de Jesús Servando Zamarrón Estrada y Carlos Espino Zamarrón, quienes con el rostro desencajado por las lamentables pérdidas escucharon el mensaje por parte de las autoridades encabezadas por el alcalde Humberto Pérez Mendoza.

“Les ha sido arrebatada la vida de manera artera, cobarde; dejando en profundo dolor a sus familias, a su corporación y a todo Cuauhtémoc… para estos momentos no hay palabras, no hay mensajes que curen este dolor, sólo la fe en Dios para que dé consuelo, y porque no, para que su justicia divina se imponga”, externó el alcalde al dirigirse a los presentes.

Foto: René Pérez | El Heraldo de Chihuahua

En el acto protocolario, el Jefe de Grupo, Gerardo Pérez Martínez, dio el pase de lista del grupo en turno, sin poder evitar que su voz se quebrara al momento de mencionar los nombres del Oficial Primero, Servando Zamarrón y del oficial de policía, Daniel Espino, a lo cual al unísono los agentes preventivos repetían la palabra “presente” en alusión a la permanencia de sus compañeros en el alma de la corporación.

Este momento fue bastante emotivo entre los presentes quienes no pudieron contener el llanto ante tan lamentables hechos violentos que cobraron la vida de dos guardianes del orden, lo que además es factor para la exigencia de justicia.

Por su parte, integrantes del Grupo Especial K9, dispararon una viva de salva en honor de los agentes caídos, lo que también simboliza el último saludo de los compañeros de corporación.

Al tomar el micrófono, el Director Administrativo de Seguridad Pública, Luis Raúl Silveyra Michel, externó sus condolencias a los deudos de los oficiales, a quienes calificó de personajes entregados a su vocación de policías, señalando que el paso de los agentes por la corporación preventiva fue muy importante, por lo que dejan un gran legado en la agrupación de seguridad.

De igual manera, el titular del Mando Único de Seguridad, Rogelio Parada Montes, afirmó que los agentes Zamarrón y Espino conformaron una gran familia en el interior de la corporación preventiva, por lo que su ausencia es bastante sentida entre el resto de los oficiales dejando un gran vacío de llenar.

Tras concluir con el homenaje de cuerpo presente, los oficiales fueron trasladados a su última morada en el cementerio del municipio de Cusihuiriachi de donde ambos eran originarios, ya que eran primos hermanos, destacando que, en el caso de Jesús Servando Portillo, contaba con 10 años en las filas de Seguridad Pública, mientras que Espino Zamarrón cumplió un año de ingresar a la policía municipal el pasado mes de julio del año 2023, q.e.p.d.