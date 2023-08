Destaca síndica Escalante avance de obras y administración del DIF en su séptimo informe

Al transcurrir tres meses de presentar su más reciente informe de labores, la Síndico Municipal de Cuauhtémoc, Verónica Escalante Romero, rindió su séptimo informe ante integrantes del Ayuntamiento, a quienes expresó la detección de fallas mínimas en algunas áreas de la Presidencia Municipal, sin embargo, a diferencia de anteriores ocasiones en el presente reconoció la buena administración en el DIF municipal, como los avances que se tienen en la mayoría de las obras que están en proceso.

Previo a la presentación del documento en el que se integra cada una de las revisiones efectuadas a la mayoría de las dependencias municipales, Verónica Escalante compartió con medios de comunicación el contenido de su séptimo informe trimestral, el cual catalogó como “ligero” al no integrar observaciones graves.

Detalló que en los señalamientos de su informe se incluye la revisión en el tema de transparencia de distintas áreas municipales, detectando que el Instituto Municipal del Deporte aún no está registrado en la página nacional de transparencia, lo que es indispensable para ofrecer a la población los métodos para conocer las acciones que se realizan en el descentralizado.

Asimismo, indicó que se hicieron observaciones al Festival de las Tres Culturas, que consisten en el incumplimiento de algunos requisitos por parte de artistas que recibieron el pago correspondiente por la presentación de distintos eventos.

Escalante Romero subrayó que las áreas que son señaladas por Sindicatura han respondido con las aclaraciones correspondientes, reconociendo el compromiso del Municipio de buscar subsanar las posibles fallas que surgen involuntariamente, con lo cual se avanza para contar con la aprobación de la cuenta pública, así como de otro tipo de auditorías.

De igual manera, la titular de Sindicatura reconoció el avance significativo que se tiene en la mayoría de las obras previstas en el ejercicio fiscal 2023, las cuales dijo son de alta calidad y estarán conclusas antes del periodo establecido.

No obstante, la Síndica dijo que existen obras que están semiabandonadas, exponiendo el caso de la calle 94, en la que detalla que excepto por una máquina retroexcavadora que estaba trabajando en el tramo entre el puente y el boulevard Fernando Baeza, existen fallas de logística de campo, ya que no han terminado el tramo de la calle Halcones al puente y ya abrieron otro tramo de este punto al mencionado boulevard, generando con esto mayor problemática en el sector de la obra con los usuarios.

Además, destaca que la obra está muy sucia, con montones de tierra arriba de las losas ya coladas, a lo que se le suma que no hay un orden adecuado de trabajo, ya que tienen pintadas algunas guarniciones y todavía no sellan las juntas, lo cual se entiende como abandono de la obra, señalando que no se distingue compromiso de la empresa contratista por avanzar el proyecto, mismo que ya se pasó del tiempo del Contrato.