"Entré a la política para retribuir al pueblo lo que me dio": Sheinbaum en Cuauhtémoc

En un encuentro con militantes y simpatizantes en Cuauhtémoc, Chihuahua, Claudia Sheinbaum expresó su profundo deseo de retribuir al pueblo mexicano lo que le brindó durante su formación académica, motivo por el cual la precandidata única a la Presidencia por Morena, PT y PVEM resaltó su compromiso inquebrantable con principios éticos.

"Decidí entrar a la política para devolverle al pueblo de México lo que me dio en educación. En nuestro corazón llevamos el principio de Morena: no mentimos, no robamos y nunca traicionaremos al pueblo", afirmó Sheinbaum, destacando la honestidad como piedra angular de su enfoque político.

La Cuarta Transformación, según Sheinbaum, tiene como objetivo fundamental garantizar una vida digna para todos los mexicanos, desafiando modelos gubernamentales anteriores. "Queremos fortalecer la democracia, las libertades y el derecho de los mexicanos a una vida digna. Los mexicanos somos trabajadores, y lucharemos por sus derechos", enfatizó.

La austeridad republicana fue resaltada como un principio clave, ilustrada por el gobierno del Presidente López Obrador y Sheinbaum subrayó que la austeridad, lejos de afectar servicios esenciales, es sinónimo de justicia social.

Foto: Andrea Chávez

Cuauhtémoc Arriba Claudia Sheinbaum a Cuauhtémoc; simpatizantes la reciben con porras

En su discurso, compartió sueños que componen el segundo piso de la transformación, como la educación de calidad para todos. Recordó logros en la Ciudad de México, como las becas para niños y niñas, la iniciativa "La Escuela es Nuestra", y la construcción de universidades, beneficiando a más de 50 mil jóvenes.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"La educación transforma personas y naciones. Fortalecer la educación pública fortalece a los mexicanos", afirmó Sheinbaum, destacando la importancia de los maestros.

Concluyó haciendo un llamado a la unidad para avanzar en la Cuarta Transformación y construir un mejor México. "Debemos ser protagonistas del cambio verdadero. Que la Cuarta Transformación no sea de seis años, sino que tenga una gran vida", instó.

En el evento, Sheinbaum estuvo acompañada por destacados líderes, como Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, precandidatos al Senado, Brighite Granados, presidenta estatal de Morena en Chihuahua, y representantes del PT y PVEM.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mañana, Sheinbaum continuará su séptima semana de recorridos en Nuevo León, reuniéndose con la militancia de Apodaca y Benito Juárez.