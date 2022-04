Inscriben a nuevos beneficiaros para programa de adultos mayores en Cuauhtémoc

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Gobierno Federal en el estado, encabezó en Cuauhtémoc el inicio de operaciones del módulo de inscripción para nuevos beneficiarios del programa de apoyo para adultos mayores.

El funcionario informó que decenas de adultos mayores de la región noroeste del estado se han visto favorecidos con una pensión bimestral del Programa de Adultos Mayores de 65 años o más, por lo que ahora, después de la veda electoral que motivó la pasada consulta de Revocación de Mandato, se continuara con la incorporación de nuevos beneficiarios.

“Siempre es un gusto visitar la tierra manzanera de Cuauhtémoc; y hoy fue con más alegría pues vinimos a supervisar el Operativo de Incorporación a la Pensión de Adulto Mayor de las personas que entre enero y abril de este año cumplieron 65 años”, mencionó Loera de la Rosa.

Indicó que, desde el inicio del Gobierno de México, ha sido un compromiso clave del presidente Andrés Manuel López Obrador proteger, apoyar y devolver su dignidad a las y los adultos mayores que por décadas han mantenido de pie a México. El Programa se reanudó el pasado lunes 18 para las personas de la tercera edad que deseen obtener tres mil 850 pesos bimestrales.

Foto: Cortesía | Bienestar Cuauhtémoc

El apoyo es universal, por lo que no está limitado a ser recibido únicamente por aquellas personas de la tercera edad que no tuvieron trabajos formales, sino que también podrán recibirlos quienes ya tienen una pensión del IMSS o ISSSTE, incluso el rango socioeconómico no será tomado en cuenta.

Para obtener la pensión de adulto mayor es necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener 65 años cumplidos, y presentar CURP, acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses y proporcionar un teléfono de contacto.