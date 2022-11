Lamenta alcalde ausencia de la Guardia Nacional en Cuauhtémoc

A raíz de la incidencia delictiva que va al alza en la ciudad de Cuauhtémoc, el presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza, lamentó la ausencia de elementos de la Guardia Nacional en las células conformadas por corporaciones del Estado y el Municipio, quienes a la fecha son los únicos que están presentes para hacer frente a la ola de inseguridad, ya que, por necesidades de atender conflictos en la región serrana, también el Ejército Mexicano disminuyó su presencia en el municipio.

Dijo desconocer los motivos por los cuales se alejó la Guardia Nacional de las acciones de vigilancia que venían realizando en coordinación con el resto de las corporaciones, destacando que mientras existió esta unidad, los delitos de alto impacto disminuyeron de forma importante.

“No sé porque motivos la Guardia Nacional se ha dejado de incorporar a los operativos que se estaban haciendo, esto tenemos que señalarlo porque es interés de nuestra parte que cuando las cosas salen bien en la coordinación tenemos que señalarlo, pero cuando hay fallas, que no sé porque motivo, a mí no me dieron ninguna explicación ni a la Mesa de Seguridad del porque la Guardia Nacionales no está haciendo acto de presencia en estos operativos”, declaró Pérez Mendoza.

Dijo que, al contrario de la Guardia Nacional, que se mantiene alejada de las autoridades locales, personal del Ejército Mexicano destacamentado en el Segundo Batallón de Infantería con sede en la ciudad de Cuauhtémoc, informó que, por razones de seguridad en la región serrana, de las tres brigadas que participaban en las células mixtas, solamente una está activa.

“Beto” Pérez recalcó que lamentablemente al “descobijar” al municipio en el ámbito de seguridad, permite que la pugna entre grupos criminales se acentué cada vez más en la región, lo que se percibe con la racha de homicidios ocurridos con mayor frecuencia en los últimos dos meses.

Resaltó que, en la siguiente reunión en la Mesa de Seguridad, será una de las cuestiones que se van a puntualizar al referir la donación que en breve hará el Municipio de un terreno para la construcción de un cuartel para la Guardia Nacional, mismo que se suma a una importante superficie de terreno que otorgará el Gobierno Estatal con el mismo fin, por lo que dijo que es justo estar en la misma sintonía.