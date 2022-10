Lamenta Ramos falta de comunicación con autoridades tras polémica por recursos de estacionómetros

Ante la polémica generada por la solicitud de recursos provenientes del Consejo Municipal de Estacionómetros para auspiciar las actividades que realizan Asociaciones Civiles, el portavoz de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Cuauhtémoc, Humberto Ramos Molina, lamentó la falta de comunicación por parte de las autoridades involucradas, al desvirtuar por algunos personajes la realidad de los hechos.

El activista social detalló que actualmente existen más de 50 asociaciones civiles en el municipio de Cuauhtémoc, de las cuales 23 corresponden a la red que representa, mientras que un total de 32 organismos están integrados en la organización “FORACC Fortalecedora”, dedicadas principalmente a la atención de grupos vulnerables en las que se incluye a niños y niñas con cáncer, adultos mayores en cuestión de abandono y menores en condición de calles, por nombrar algunos.

Ramos Molina recordó que desde la conformación del Consejo de Estacionómetros en el año 2008, se estableció que el recurso obtenido en el uso de cajones de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad se destinaría al apoyo de asociaciones civiles que llevan a cabo actividades en beneficio de la sociedad y que no son atendidas por las autoridades.

Sin embargo, dijo que dos años después de la creación del Consejo, la Administración Municipal que encabezó Israel Beltrán Montes decidió modificar el esquema de destino de los recursos para organismos sociales y aplicarlos en proyectos de infraestructura, determinando en aquella ocasión que la dirección de Desarrollo Social presupuestara 1 millón 200 mil pesos para apoyo de las A.C, cifra que luego de 12 años no se ha modificado.

No obstante, al plantear una vez más la necesidad de dar mayores recursos a las organizaciones civiles, Humberto Ramos lamentó que una petición de apoyar a quienes hacen lo propio con grupos vulnerables se haya tornado en polémica, incluso afirmó que personalidades involucradas en el tema lleguen al extremo de mentir para rechazar lo que ya es una exigencia de las asociaciones civiles.

“Lo que me parece bien grave, es que al ir queriendo aclarar las cosas se empieza a contar mentiras y eso es muy grave… dígalas quien las diga es grave empezar a contar mentiras, y luego en forma aislada; el origen de esto es que no es una ocurrencia el que las asociaciones civiles estemos pidiendo, y por qué no decirlo, exigiendo que esto vuela a su origen”, expresó Ramos Molina.

Agregó que el tema ha dado origen a señalamientos graves en su contra, tal es el caso de los comentarios vertidos por el concesionario de la estación de radio XHEPL, Anibal Moreno Salinas, quien, en su espacio de noticias, afirmó que Ramos Molina pretende administrar el dinero que exige a Estacionómetros, además de calificarlo de “sinvergüenza” al andar en asociaciones civiles “buscando con que quedarse”.

Lo anterior dio pie para que Ramos Molina exigiera al concesionario radiofónico el derecho a réplica, pero además de exigir demuestre sus acusaciones, procederá legalmente en contra de Moreno Salinas.

Respecto a la exigencia de regresar a esquema de otorgar recursos a asociaciones civiles, recalcó que desde la modificación del destino de los recursos de Estacionómetros se vio un plan defectuoso, calificándolo además como anormal y viciado al existir el interés de aplicar el recurso en obras que se vieran dejando a grupos vulnerables sin la posibilidad de contar con el apoyo correspondiente.

A pesar de señalar lo anterior, Humberto Ramos dijo no estar en contra del mejoramiento de la ciudad, sin embargo, enfatizó que para ello existe una dirección de obras públicas, mientras que Desarrollo Social mantiene el presupuesto de 1 millón 200 mil pesos para cientos de personas que dependen de los organismos civiles, aclarando que la intención es erradicar el asistencialismo para implementar proyectos productivos que beneficie a las personas vulnerables.