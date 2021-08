No habría Grito ni desfile en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde electo Beto Pérez está en busca de un recinto para llevar a cabo su toma de protesta el 10 de septiembre, evento en el que está confirmada la participación de Maru Campos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Comentó que se tendrá sumo cuidado en un aforo restringido, y aunque el estado se perfila a irse a semáforo verde, insistió en que "debemos seguirnos cuidando", por lo que prevé descartar la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile del 16 de septiembre.

Acompañado de parte del equipo de la avanzada Campos, durante este martes Pérez estuvo recorriendo el Auditorio de las Tres Culturas y el Teatro de Cámara, sin descartar la posibilidad de ir a otros sitios, y juntos definir el más idóneo, un espacio cerrado, porque el pronóstico de lluvias continúa.

Indicó se contempla recibir a unas 200 personas.

Dijo estar agradecido con Dios y la ciudadanía por la oportunidad de asumir por tercera ocasión como Presidente Municipal. Expuso que hay un evento que le ofreció la transmisión del evento y eso permitirá que la gente lo pueda ver a través de su página de Facebook.

“Ya hay posibilidades de que cambiemos a semáforo verde, pero eso no quiere decir que relajemos todo e invitar a mil 200 personas. En mi opinión, vamos a tomar todas las precauciones que sean necesarias. Desde ahorita, en mi opinión, no va a haber Grito el día 15, no va a haber desfile”, declaró.

Pidió a los ciudadanos cuidarse unos a otros, pues si entre todos nos comprometemos a seguir las medidas sanitarias, no se pierde yendo a las escuelas ni se tienen que paralizar los negocios.