Prioriza DSPM de Cuauhtémoc atención escolar ante aumento de casos de bullying

Preocupados por el registro constante de actos de hostigamiento escolar conocido como bullying, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc integra entre sus prioridades la atención a este tipo de problemática, para lo cual, exhorta a los padres de familia y personal de escuelas a estar al pendiente de los posibles casos al tratarse de un problema que no debe ser ignorado, ya que, de no hacer caso a las señales de alerta, las consecuencias pueden llegar a ser fatales.

Entre los diversos programas que la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de Programas Preventivos ofrece, está el desarrollo de charlas en las escuelas de educación básica en donde se aborda la problemática y se ofrecen alternativas de atención.

Son dos agentes de Policía Preventiva, Melisabeth Quezada y Aydee Estrada, quienes están capacitadas para llevar los talleres a las escuelas de la ciudad y en ellos, se hace hincapié en la necesidad de atender los reportes de acoso escolar que se presentan entre estudiantes.

“Muchas veces los padres y los maestros tienden a minimizar el problema, pero cuando un menor habla y dice que está siendo víctima de acoso, es necesario no ignorarlo, se debe intervenir”, expresa Melisabeth Quezada, quien destacó que existe un manual o protocolo escolar a través de la Secretaría de Educación del Estado, en donde se marcan los pasos que un docente debe seguir ante una situación de este tipo.

No obstante, no es responsabilidad única de los maestros atender el bullying en las escuelas, son los padres de familia, indispensables para proteger a sus hijos e hijas o bien, para intervenir cuando el acosador sea parte de la familia.

Al respecto, Aydee Estrada, manifestó que los progenitores, deben hablar con los menores sobre estos temas, estar alerta ante cualquier señal que indique que el niño o niña o adolescente, está siendo acosado en el entorno escolar o vecinal.

Recordó que desafortunadamente han estado sucediendo casos en diversos puntos del estado y del país, en los que menores de edad han fallecido víctimas del bullying, por lo que consideró urgente hacer una pausa y observar el entorno en el que están conviviendo nuestros menores.

Finalmente, las especialistas manifestaron que Programas Preventivos cuentan con personal capacitado que puede ayudar, por lo que pusieron a disposición el número de la institución 625 128 18 01.

Las especialistas compartieron algunos consejos para evitar el bullying, entre los que destaca: No seguir la corriente al acosador, es decir, no enfrentarlo; dar aviso a un adulto, maestro, padre, madre o amigo. No minimizar la situación o desestimarla con frases como: “así ha sido siempre, no sé por qué ahora hacen tanto escándalo”. Si mi hijo o hija es el acosador, se debe atender también y mantener constante comunicación familiar.