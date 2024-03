Retoman productores de Cuauhtémoc proyecto de uso de energías limpias

A raíz de las pérdidas obtenidas en diversos cultivos del ciclo agrícola 2023 por fallas en la red de energía eléctrica que evitó el riego adecuado, organizaciones campesinas de la zona noroeste evalúan retomar el proyecto del uso de energías limpias, como lo es la solar y eólica, esto, a fin de garantizar el funcionamiento de los pozos sin la necesidad de mantener conflictos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los constantes cortes de energía.

Hace cerca de una década que se presentó la inquietud de establecer un proyecto de un parque solar en Cuauhtémoc que contemplaba el uso de 30 hectáreas en donde se habrían de instalar 60 mil paneles solares, los cuales generarían 30 Megawatts de electricidad que se entregaría la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la demanda energía en el sector agrícola.

En su momento, se informó que estudios efectuados en algunos sectores del municipio de Cuauhtémoc arrojaron que este municipio se encuentra en un punto estratégico para la captación de energía solar, mientras que en el caso de energía eólica, el municipio de Bachiniva cuenta con las características para conformar una planta en el seccional de El Porvenir.

Recientemente integrantes de la sociedad, “Saul de los Manzanos”, fue quien retomó el tema para reestablecer el proyecto, aunque no existe una certeza sobre las fechas en las que habrían de instalarse en Cuauhtémoc por motivos de permisos federales, que aún no están resueltos; sin embargo, refrendaron que este proyecto que establece una inversión aproximada de 32 millones de dólares, busca asentarse en Cuauhtémoc para brindarle la CFE la suficiencia energética que no se tiene con la infraestructura hasta ahora instalada.

El tema de energías limpias resurgió a raíz de las pérdidas millonarias que dejó la sequía al sector agropecuario en general por la falta de humedad, como también conflictos en la zona urbana por fallas recurrentes en el suministro de energía eléctrica.

Los involucrados en el proyecto de energía solar recalcaron que en tanto que este prospera, o se resuelve la reducción de pozos clandestinos que demandan energía y no pagan, aún se está en la espera de la llegada de este transformador, de potencia que vendría, según dicen técnicos en el asunto, a solucionar la necesidad del presente ciclo agrícola y eliminaría la pérdida de producción y económica que se da por los apagones en Cuauhtémoc y la región.

Sin embargo, comenzó ya la utilización de los primeros pozos agrícolas para el presente ciclo agrícola, lo cual, trae nuevamente a colación el tema de la suficiencia energética para la región, por lo que aún no se ve la realidad de que en corto tiempo de resuelva el déficit en el suministro de electricidad.

Destaca que en las últimas semanas se dio la clausura de 876 pozos clandestinos que no generan ingresos para la comisión, pero si una alta demanda en energía, estos pozos están ubicados en Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Parral y Juárez, destacando que existen 18 mil 433 pozos agrícolas con contratos formales, pero la demanda eléctrica refleja que hay muchos pozos que no están pagando y son clandestinos, situación que lleva a dichos cortes.