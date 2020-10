Cubrebocas, mejor medio de protección

El uso de cubrebocas es necesario para evitar contagiarse y dispersar el virus SARS CoV2, “para mí el cubrebocas ha sido mi gran salvamento”, enfatizó Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, al lanzar la campaña de concienciación “Póntelo”, que contempla la donación de cubrebocas a población vulnerable.









En una primera etapa se producirán 175 mil cubrebocas en los Cereso del estado; los distribuirán en zonas vulnerables, tianguis, paradas de autobús, centros comerciales, entre otros; además, se reciben donaciones de cubrebocas de todo tipo, a fin de que las personas cuiden su salud, de la misma manera se desplegará orientación para que aprendan a lavar y saber cuánto tiempo usarlos.

Sobre la campaña del uso de cubrebocas y donación de este instrumento, “es fundamental usarlo y usarlo bien, es decir, cubrir nariz y boca”, explicó Eduardo Fernández, la cual tiene como objetivo que la región Chihuahua permanezca en amarillo y la región Juárez regrese.

Javier Corral señaló que se va a desplegar campaña de orientación para que la ciudadanía conozca cómo lavarlos, cómo elaborar cubrebocas y caretas de plástico, sobre todo para quienes tienen atención al público, por ejemplo un puesto de comida.

El secretario de Salud explicó que en los Cereso del estado se empezó la fabricación de 175 mil cubrebocas con tela lavable. Éstos se repartirán en zonas vulnerables, como son tianguis, paradas de camión y centros comerciales.

Además se coordinarán con los municipios para que se encarguen de la distribución y de convencer a la gente para que lo usen.

La implementación de esta estrategia, con los slogan “debes usar el cubrebocas; póntelo y no te lo quites; para protegerte a ti y a los demás”, que será aplicada en toda la entidad, tendrá un especial énfasis en zonas vulnerables como la región serrana, y es una de las nueve medidas urgentes que se han tomado en estos últimos días, para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19 y reducir el número de contagios.

“En la medida en que se reabren las actividades económicas es cuando más cuidado, dedicación y disciplina debemos tener en el uso del cubrebocas y en las medidas de sana distancia”, expresó el gobernador Javier Corral.

Por la situación actual de crisis sanitaria y económica que se vive, señaló el mandatario estatal, es precisamente que se pide a la población guardar las medidas de sana distancia, de higiene personal y de uso de cubrebocas.

Reconoció que el cubreboca es incómodo, pero hay que acostumbrarse.

“Lo que estamos haciendo en realidad es administrar el contagio, para que se vaya contagiando una parte de la población, en cierta medida, en cierto volumen, ir cuidando que esos contagios no se desborden. Todo eso no está pensado para eliminar el contagio, no nos vamos a librar en algún momento de ser contagiados, lo que tenemos que pensar es que cuando nos contagiemos tengamos la posibilidad de ir a una clínica de salud, de tener un tratamiento médico adecuado… de no arriesgar a nuestra familia, a nuestros adultos mayores”, enfatizó.





