Cuestiona Quintana ética en la selección del candidato de Morena

Víctor Quintana Silveyra, manifestó luego de ser excluido de la encuesta de Morena no impugnó los resultados de la encuesta por respeto a la militancia de Morena y por no provocar otra intromisión de los tribunales en la vida interna del partido, pero sí cuestiona la ética con que se manejó el proceso.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En una carta que envió al Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, explica su inconformidad y extrañeza por la forma como fue tratado por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a lo largo del proceso de registro de candidaturas del partido a la gubernatura del estado de Chihuahua.

Agrega que manifestó su aspiración a ser candidato de MORENA a la gubernatura, lo cual comentó al Delegado del CEN en Chihuahua, Senador José Ramón Enríquez desde el mes de noviembre cuando se emitió la convocatoria respectiva, el 26 del mismo mes.

"El propio Delegado, el Senador Enríquez, me animó a que reuniera la documentación requerida y acudiera a registrarme como candidato en la fecha señalada para ello, el sábado 5 de diciembre próximo pasado. En todo momento el Senador me mostró comedimiento y atención. Entregué mi documentación, no se me firmó de recibido ni se me expidió ninguna constancia al respecto, quiero pensar que se obró igual con todas las personas que buscamos una precandidatura",explica en la carta.

Señala que aunque la convocatoria establecía que de las personas registradas para la candidatura sólo se encuestaría a cuatro, el Delegado Enríquez estuvo insistiendo que él solicitaba que fueran encuestadas la ocho personas que entregaron documentación.

"Cuando se terminaron de dar a conocer los resultados de la encuesta, yo le pregunté directa y respetuosamente a usted por qué mi persona no había sido incluida en dicha encuesta y las otras siete personas sí, a lo que usted respondió “Por razones metodológicas”. Tanto la formación académica suya como la que yo tengo nos permiten apreciar que es una respuesta carente de fundamento, opaca y ofensiva", detalla.

Indica que estuvo en condiciones de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el proceso. Sin embargo, explica que no lo hizo debido a que a pesar de este y otros agravios esta con MORENA, "entregué a la construcción del partido varios años de mi vida y fui su primer presidente estatal en Chihuahua. Por respeto al Partido y a las y los militantes que me han apoyado a lo largo de este proceso, no voy a propiciar otra intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la vida interna de MORENA, pues ya bastante mal se le ha hecho"

Agrega que busca apelar a la ética que debe orientar todas las acciones de MORENA. Las leyes pueden acatarse o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento.

Te puede interesar: