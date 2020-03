Da "Sin Violencia" refugio para mujeres violentadas

La atención a la violencia sistemática que viven las mujeres es el principal objetivo de la asociación civil Sin Violencia, la cual cuenta con un refugio para mujeres quienes viven en riesgo de perder la vida a manos de su pareja.

“El proyecto con el que nosotros participamos para ser el enlace con el DIF y con el Centro de Fortalecimiento Familiar, está enfocado más a mujeres que a niños a niñas, creemos que ahora vivimos una situación donde hay mujeres sin ninguna protección, mujeres que crecieron en hogares violentos, hogares disfuncionales, sin conocer sus derechos y que fueron madres a muy temprana edad y a ellas son a las que nos enfocamos”, explicó Elia Orrantia Cárdenas, directora de Sin Violencia A.C., en entrevista para El Heraldo de Juárez .

Dijo que actualmente atienden a mujeres de Ciudad Juárez que son violentadas y que no tienen las herramientas para poder salir de ese círculo de violencia.

“El proyecto en el centro integral de nosotras es dirigido a que las mujeres conozcan que ellas y sus hijos tienen derechos, es increíble que hay testimonios que una madre no distingue que está viviendo violencia y es ahí cuando comienzan a buscar el acompañamiento que va desde sanar su violencia y salvar a sus hijos e hijas; en primera instancia comenzamos en el centro de fortalecimiento con talleres y después si se requiere se pasan al refugio donde se atienden de 11 a 12 mujeres de manera simultánea”, añadió.

En el refugio de mujeres que son víctimas de violencia se atiende a mujeres que están en riesgo de perder la vida en su propio hogar, en manos de su misma pareja y el padre de sus hijos.

“Los refugios nacen como un espacio de protección y a la fecha es la única política pública afirmativa para evitar un feminicidio, una mujer que no llega a un refugio puede ser asesinada en su propio hogar ya no en la calle, los refugios son espacios de protección temporal donde no sólo se busca la protección, sino cambiar un paradigma de vida de las mujeres, sus hijas e hijos. Recogemos a mujeres en pedacitos para volverlas a formar”, agregó.

El refugio de la organización Sin Violencia A.C. tiene una capacidad para 11 mujeres y sus familias, actualmente está al 100 por ciento de su capacidad y en el 2019 se atendieron a 153 personas, es decir a 53 mujeres a lo largo del año.

“Siempre estamos al cien por ciento y en ocasiones nos vemos en la necesidad de atender a más mujeres, a mujeres solas con sus hijos y vemos las opciones de atenderlas ahí o canalizarlas a otros refugios en otros estados del país. El modelo de atención está diseñado para que estén tres meses durante el tiempo en el que van a llevar todo un modelo de atención en el que de manera integral se atiende enfermería, sicología, pedagogía, jurídico, talleres y toda la reestructuración de lo que es el entorno familiar, después de ello hacen un plan de vida en donde deciden si regresan con redes familiares o inician un nuevo proyecto de vida”, añadió.

Para la titular de dicha organización actualmente la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez es cada vez más severa y maquiavélica debido a la impunidad que se vive en ese tipo de casos.

“Vemos ahora violencias más severas y maquiavélicas porque los hombres saben que ya hay sanciones, pero ahora piensan si hago esto ellas van a poder denunciar y es por una parte que han recrudecido su violencia para que no sea tipificada como tal, nos ha tocado mujeres que sus esposos son policías y ellos les dicen si aquí te dejo y vas a parecer una desaparecida más. La impunidad que el mismo país vive genera que los hombres se sientan con los derechos de violenta y lastimar de esa manera”, aseguró.

Por esa razón dentro del proyecto que ingresan a la convocatoria que lanza el Centro de Fortalecimiento Familiar en la zona norte por parte del DIF, van enfocados a una reeducación a mujeres sobre la crianza sana de sus hijos e hijas, así como becas dentro de los refugios sobre el cuidado infantil.

A su vez este 2020 la organización entregó un informe al gobernador Javier Corral, para que el Gobierno del Estado proporcione recursos para los refugios de mujeres, ya que sólo existe una convocatoria a nivel nacional que abarca únicamente 8 meses para recursos.

“Sin violencia le ha hecho llegar una carta al gobierno estatal solicitándole la posibilidad de cubrir una parte de los 4 meses descubiertos de recursos porque atendemos a un 70% de mujeres canalizadas por la Fiscalía de Juárez, Parral, Casas Grandes”, mencionó.

El refugio de Sin Violencia A.C. fue fundado en el 2003 por Esther Chávez Cano, quien también creó la organización Casa Amiga, sin embargo, en el 2006 por cuestión de recursos se separa de Casa Amiga y se convierte en un centro ajeno de nombre Sin Violencia A.C.

En cuanto a las edades de atención se dio a conocer que son mujeres en diferentes edades, sin embargo, el año pasado destacó que fueron menores de los 25 años, que en su mayoría llegan a solicitar apoyo cuando la violencia que sufren en su hogar ya llegó o afectó a sus hijos.

Para la titular de esta organización y del refugio a la sociedad le hace falta para reducir la violencia contra la mujer el entender el papel que juegan las mujeres en la sociedad y que los hombres entiendan el privilegio han tenido socialmente.

“No es que quiero estar donde tú estás, es que quiero ser igual que tú, es entender lo que es la igualdad entre los hombres y las mujeres”, finalizó.

CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Con la intención de prevenir diferentes tipos de violencia, entre ellos la de la mujer y familiar, desde este 2020 se instaló en Ciudad Juárez el Centro de Fortalecimiento Familiar, el cual pertenece al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel Estatal.

Marta Rodríguez, coordinadora del Centro de Fortalecimiento Familiar en la zona norte, explicó que estos lugares son un área del DIF, que anteriormente trabajaban en Chihuahua, siendo este año en el que se abre una oficina en esta frontera con la finalidad de llegar a más personas y municipios del estado por medio de organizaciones de la sociedad civil.

“Uno de nuestros programas principales es esta convocatoria del apoyo a organizaciones de la sociedad civil, esta convocatoria surge en el 2017, ya que DIF Estatal necesitaba el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil porque es la única forma de poder ayudar, en ese año se apoyan a 25 organizaciones y cada año se ha aumentado el número de organizaciones que reciben apoyo”, aseguró Rodríguez.

En el 2017 apoyaron a 25 organizaciones, en el 2018 a 65, en el 2019 a 100 y este 2020 se prevé apoyar a 167 organizaciones de la sociedad civil con un recurso mayor a los 300 mil pesos.

Para que las organizaciones puedan recibir el apoyo, deben de participar en una convocatoria pública, y cumplir con una serie de requisitos que van dirigidos en temas como violencia familiar, prevención de suicidio en adolescentes, embarazos en adolescentes, abuso sexual infantil, cuidado de adultos mayores y el apoyo a mujeres.