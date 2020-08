Acusaron a Conagua de engañar a agricultores

DELICIAS. - Medios digitales sin ningún sustento técnico ni autoridad ayer emitieron juicios sobre la decisión de Conagua sobre el cierre anunciado de una de las válvulas y acusaron a la dependencia feeral de haber engañado a los agricultores, afirmando que se había cerrado una compuerta, pero abierto en mayor grado la otra, la cual se mantiene extrayendo agua de la contenedora.

Ello generó un desconcierto general y estuvo a punto de provocar nuevas protestas porque un sector de los productores se sintió en engañado y comenzaron a verter comentarios en las redes sociales.

La información infundada, tuvo que ser frenada por el diputado Mario Mata quien emitió un comentario aclaratorio en su perfil de Facebook:

“A todos los ciudadanos de la región, les anexo mensaje que me manda el compañero Jorge Cassiano del Módulo 8”, dijo Mata.

Y replicó un mensaje de uno de los dirigentes del Módulo 8, de la Unidad San Pedro, Jorge Cassiano: “No han incrementado el gasto de extracción de la otra válvula de las vírgenes. Por favor de no hacer caso de rumores. Toda información debe venir de los líderes de los agricultores, solo ellos y las autoridades”.

En el mensaje replicado por el legislador federal la noche del viernes Jorge Casiano, directivo del Módulo 8 abunda: “A los usuarios del módulo 8 se les comunica que he -el señor Casiano- estado verificando personalmente los movimientos en la obra de toma de la presa las Vírgenes. Y les informo que se cerró completamente la toma No. 2 y es totalmente incorrecto que se haya incrementado el gasto en la toma No. 1, ésta sigue sin sufrir ninguna variación”.

Cassiano agrega que: “También les informo que me acompañan los señores Gustavo Villa Rivera y Osvaldo Burrola Flores, presidente y tesorero del Módulo 5, además ha venido el señor Luis Ojeda, del Módulo 7, quienes han constatado lo dicho, hasta la hora y fecha mencionadas.

Ello calmó un poco los ánimos, sin embargo, provocó que los agricultores de la zona de Camargo, mantuvieran bloqueada la caseta de peaje de Altavista.

Asimismo, el dirigente lechero de la región de Meoqui, Santos Anchondo declaró que pequeños productores que checan el caudal del río San Pedro, aseguraron que en la zona de La garita y el vado de Meoqui, checaron el caudal que lleva el afluente y constataron que era mínimo lo que había bajado de la extracción de la presa Madero, lo cual también generó dudas.

