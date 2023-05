Al cine mexicano le falta arriesgarse más: Segio Kaarl

MEOQUI.- “Al cine mexicano yo creo que le falta arriesgarse un poco más; ir más allá de historias que sí son entretenidas pero que realmente no nos hacen a nosotros como audiencia ir, ver más allá de nosotros mismos, sino le falta contar historias más puras, más reales”, opina el director y guionista meoquense Sergio Kaarl, quien participó esta semana como jurado en el Festival de Cine de Chihuahua.

El co-creador de la serie titulada “Frame”, de la cual proyectó un capítulo en el festival mencionado atrás, considera que la industria fílmica nacional debería narrar historias diferentes e incluso explotar más otros géneros cinematográficos.

“No hablo de historias que traten la realidad de nuestro país, porque se entiende que uno como audiencia quiere ir al cine a despejarse precisamente de esa realidad. Pero yo creo que se pueden hacer películas de ciencia ficción, películas de terror, de suspenso, sin realmente caer en clichés o en tramas absurdas; entonces, yo creo que al cine le falta nada más eso: arriesgarse un poco más, contar historias un poquito más difíciles, por así decirlo, pero que estoy seguro que a la audiencia le gustaría y le fascinaría ver”, reafirma.

Para Kaarl, el cine independiente es el que mejor representa la visión de un director y el que más respeta lo que una persona quiere contar a la audiencia. De hecho, considera que las mejores historias nacen del cine independiente, pues esta es la manera más pura de narrar algo.

En lo personal, a Sergio Kaarl le gusta contar historias de gente ordinaria que se ve envuelta en situaciones extraordinarias.

“Yo creo que todos tenemos una historia. Hace poco trabajé en una serie de televisión que es precisamente de historias de amor, pero con elementos que se van fuera de lo cotidiano. Entonces, yo creo que todas las personas, desde un albañil, un periodista, un ama de casa, todos tienen historias sorprendentes, que son dignas de películas y que, vaya, como dicen: a veces la realidad supera la ficción y ese es el tipo de historias que a mí me gusta ver, y que también me gusta contar”, asevera.

El meoquense no descarta dirigir un largometraje en el futuro y participar en la ceremonia de los Oscar, un sueño que, admite, es difícil pero no imposible de cumplir, como lo han demostrado realizadores mexicanos, no sólo Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, sino también Tatiana Hueso y Matt Escalante, que van creciendo y representando a México en los festivales internacionales.

“Sería genial poder llegar, en algún punto de la vida, hasta allá, pero sería muy padre también pues poder realizar una película… nunca he hecho una y, bueno, sí hay por ahí algunos planes para empezar a trabajar en ese tipo de proyectos, que son muy ambiciosos, que exigen mucho, pero bueno, ahí ya el tiempo nos irá diciendo”, expresa.