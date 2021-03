Alertan contra ofertas falsas de empleo en Canadá

DELICIAS.- Las redes sociales nuevamente se convirtieron en instrumento para engañar a ciudadanos desprevenidos, quienes son atraídos por ofertas de trabajo en el Canadá pero bajo la condición de efectuar un pago, por lo que se hizo el llamado a no confiar en los anuncios publicados por Internet.

Tranquilino Díaz, un trabajador de ascendencia rarámuri beneficiario del programa del Servicio Nacional de Empleo, llamó a la gente a no dejarse timar, porque en el Facebook son muchas las páginas falsas que ofrecen puestos laborales en el país del norte.

Refirió que muchas personas, quienes saben que él cada año se va a trabajar al Canadá, le comentaron que al contactar con los supuestos promotores de empleo éstos les piden una cantidad de dinero, convenciéndolos con la promesa de que los trámites son fáciles.

“¿Cómo vas a pagar? Pues si alguien te va a dar trabajo no debes pagar absolutamente nada. Adonde tú tienes que acudir es a Chihuahua, al Servicio Nacional de Empleo y ahí te van a dar todo lo que tú tienes que hacer, todos los pasos para ir a trabajar a Canadá”, indicó el entrevistado.

Tranquilino afirmó que son entre quince y veinte personas las que le han comentado sobre las ofertas falsas, por lo cual reiteró que es más seguro acudir a la Secretaría del Trabajo para informarse de las oportunidades de empleo en otros países.

Dijo que se piden ciertos documentos que son enviados al SNE y posteriormente, si esta oficina considera que el aspirante es apto para laborar en el extranjero, se le piden otros requisitos como el certificado médico y pasaporte, el cual es indispensable para tramitar el permiso de trabajo.

“Mucha gente dice: para ir a Canadá está muy fácil. No es cierto, no es fácil ir a Canadá. Si yo que tengo papeles para ir a trabajar allá, este año estoy batallando mucho por lo de la pandemia… realmente no es fácil ir a Canadá”, desmintió.

