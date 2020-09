AMLO prometió paz y recurrió a las armas

DELICIAS.- La periodista Beatriz Pagés Llergo señaló que el asesinato de Yéssica Silva, la mujer campesina agredida junto con su esposo por la Guardia Nacional, marca “un antes y un después” en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de ser quien hace la “politiquería”.

Pagés Llergo, quien fue la oradora principal en el mitin celebrado este sábado por integrantes del movimiento por la defensa del agua, recordó que el ahora Presidente de la República prometió no recurrir a la fuerza durante su gobierno.

“Cuando hay un gobernante que no sabe recurrir a la política y no sabe recurrir al diálogo, utiliza las armas. Este hecho de “Yesy” marca un antes y un después en este régimen, un régimen que se presentó ante los mexicanos como demócrata diciendo que iba a garantizar la paz y el no uso de las armas”, recordó la comunicadora.

Sin embargo, denunció que el gobierno de López Obrador está utilizando una Guardia Nacional, de formación inconstitucional, para reprimir al pueblo de México.

Por otro lado, señaló que es el tabasqueño quien se dedica a hacer “politiquería” y a distorsionar los hechos cuando aborda el tema del movimiento de la defensa del agua en Chihuahua.

“El hecho de que los alcaldes, los presidentes municipales, los diputados, los senadores, y otros funcionarios estén unidos defendiendo a los agricultores, eso no es politiquería, eso es justicia, que es distinto; y es lo que no entiende un presidente, que cuando no le salen bien las cosas entonces las distorsiona y habla de politiquería”, replicó.

Beatriz Pagés acusó que las mentiras y medias verdades se repiten en cada “mañanera” de López Obrador en relación con el verdadero origen del conflicto por el agua de las presas.

“Consideramos que desde la Presidencia de la República se le está mintiendo no sólo a los chihuahuenses, se le está mintiendo a los mexicanos cuando se da una versión que está totalmente distante de la verdad”, expresó.

La periodista dio a entender que el Gobierno Federal maneja con opacidad la información sobre el pago del agua a los Estados Unidos, señalando que hay una serie de intereses extraños en todo esto que afectan el patrimonio de los productores agrícolas.

Desmintió las afirmaciones de López Obrador, quien declaró que hay agua suficiente para el siguiente ciclo agrícola, pues se está quitando el recurso hídrico de los productores, lo que pone en riesgo la sobrevivencia de las comunidades y el potencial económico del estado en materia agropecuaria.

