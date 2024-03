Arranca Patricia Chávez campaña en Delicias para diputación federal por MC

Con la confianza de poder visitar los catorce municipios de este distrito electoral, este viernes, la candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal, Patricia Chávez arrancó su campaña política en la ciudad de Delicias, donde se reunió con correligionarios y simpatizantes.

En rueda de prensa, la aspirante del partido naranja expresó estar feliz por este inicio de campaña, afirmando poseer la capacidad de visitar cada uno de los municipios de la región, aunque guardando ciertas precauciones.

Dijo sentirse también segura de que no ocurrirá ningún incidente grave durante sus giras proselitistas por el distrito electoral, el cual abarca desde Jiménez hasta Ojinaga, siendo uno de los más extensos del país en territorio.

Señaló que sus propuestas se relacionan con los temas del combate a la corrupción, la seguridad, educación, salud y la atención a las mujeres, una rama amplia de rubros y que, a su parecer, son cuestiones pendientes que no se han cubierto.

“Como legisladora, no nada más voy a presentar iniciativas que beneficien a la comunidad, sino que voy a gestionar todos los apoyos que sean necesarios para todo el distrito 05 de Delicias, para todos los catorce municipios”, externó.

La candidata de Movimiento Ciudadano dijo ser consciente de que cada localidad tiene sus necesidades particulares, razón por la cual visitará cada uno de los municipios.

Admitió que su camino en este proyecto político no será fácil, comprometiéndose a no derrochar el dinero en “publicidad escandalosa”, pues la situación económica de la mayoría de los ciudadanos no es boyante.

Chávez aseguró que Movimiento Ciudadano tiene “muy buenos candidatos”, no sólo en Chihuahua, sino también en otros estados de la república, como Nuevo León y Jalisco, ya que el partido ha hecho a un lado la “vieja política” y representa una alternativa nueva.