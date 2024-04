Aumentan los casos de omisión de cuidados hacia menores en Delicias

Nadia Salazar, coordinadora del grupo de Atención a Víctimas Especiales (AVE) de la dirección de Seguridad Pública Municipal, señaló que se tiene un incremento en los casos de omisión de cuidados, donde las víctimas principales son los menores de edad.

Aunque dijo no contar con las estadísticas, la coordinadoras del grupo AVE aseveró que aumentó un poco la incidencia de casos de omisión de cuidados, mencionando que en últimas fechas se han recibido llamados al número de emergencias para reportar a niños que estaban solos.

Sin embargo, celebró que no ha habido la necesidad de ingresar a ningún menor en la Casa Hogar del DIF Municipal, pues únicamente se dio parte a la subprocuradora del DIF Estatal, que atendió los casos reportados a Seguridad Pública.

Refirió que en días pasados, la Policía Municipal aseguró a dos niños que deambulaban solos por la vía pública, destacando que fue gracias a las redes sociales se logró localizar al padre de familia, a quien fueron entregados los menores. Sin embargo, aclaró, esto no quiere decir que no se hayan levantado las actas por omisión de cuidados y que no se le diera un seguimiento por parte del DIF Estatal.

Nadia Salazar mencionó también que las escuelas tienen a bien informar cuando algún niño falta a clases. Explicó que el grupo AVE trabaja de la mano con las asociaciones e instituciones, y se canaliza a la víctima según la instancia a la que corresponda investigar.

Las sanciones para los responsables de la omisión de cuidados varían, según lo que dictamine la Fiscalía o el DIF Estatal. Salazar señaló que son diferentes las causas de la omisión, pues en ocasiones el adulto que está a cargo se queda dormido y el menor sale de casa, o también los padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar encargados a sus hijos.

“Son casos muy especiales donde sí tienen que haber una investigación, para ver la causante y en base a eso ver por el bienestar de los niños y niñas”, enfatizó la coordinadora del grupo AVE.

Expuso además que en otros casos los menores de edad se quedan al cuidado de los abuelos, cuyas funciones motoras ya no son las mismas y por esta razón incurren a veces en la omisión de cuidados.

Asimismo, dijo que en el caso de la desaparición de un niño o adolescente debe hacerse el reporte inmediatamente.