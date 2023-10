Buscan reunir 1 millón 950 mil pesos en la edición 25 del Gran Radioteletón

Con la meta de reunir 1 millón 950 mil pesos, el próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la edición número 25 del Gran Radioteletón que organiza Fundación Vida, esto con la finalidad de continuar apoyando a más de 200 niños enfermos que requieren consultas, tratamientos, medicinas y traslados a otras ciudades.

En rueda de prensa, Manuel Márquez Conn, presidente de Fundación Vida, recordó que esta asociación se encarga de ayudar a los niños más necesitados que sufran problemas de salud, desde los cero hasta los doce años de edad.

Te puede interesar: Presenta Teletón las actividades para este 2023

Y este año la meta de la fundación es recabar 1 millón 950 mil pesos por medio del evento del Radioteletón, el cual se realizará el 11 de noviembre a partir de las 9:30 horas, en la plaza Benito Juárez, donde se presentarán diferentes grupos artísticos y se tendrá la venta de alimentos al público.

Además, cada sábado de octubre hasta el día del Radioteletón se realizarán colectas con alcancías en los cruceros de la ciudad, a fin de coadyuvar a cumplir la meta trazada para este 2023, por lo cual se solicitó la cooperación de los delicienses.

Raúl Alberto Gurrola, en representación del Club Activo 20-30, reiteró la invitación a la ciudadanía para que apoye en esta edición número 25 del Radioteletón, ya que sin esa colaboración no se podrá cumplir con la meta.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Enrique Valenzuela López, quien acudió en representación del alcalde Jesús Valenciano García, señaló que cada generación tiene su llamado y su razón de ser, pues a quienes iniciaron con la organización del evento hace más de veinte años les tocó construir las instalaciones de Fundación Vida.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, el riesgo para la generación actual, advirtió, es dar las cosas por sentado, pues las familias delicienses pueden dar por hecho que sus hijos y sobrinos siempre estarán sanos, pero quizás no sea así; igualmente, podría darse por sentado que se llegará a la meta en este Radioteletón, pero tal vez no suceda así.

Juárez Realiza la UACH maratón “Juguetes y Sonrisas 2022” en albergues de Juárez

“El dar las cosas por sentado puede llevarnos a situaciones en las que no queremos estar, y el día de hoy estamos para recordar precisamente lo que es Fundación Vida, y en Fundación Vida no está únicamente la gente que está aquí sentada: no se trata del apoyo que pueda dar el gobierno, ni de los grandes aliados que pueden ser los medios de comunicación, o de la generosidad de la gente de Delicias y la región, se trata de una idea común que tenemos todos… Fundación de Vida somos todos a fin de cuentas”, señaló.

Cabe mencionar que, en lo que va de este año, Fundación Vida ha ayudado a más de 200 niños de Delicias y de la región, proporcionándoles traslados, terapias, valoraciones y medicamentos.