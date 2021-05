Cantineros esperan cambio de gobierno para reabrir en Delicias

DELICIAS.- Los propietarios de bares y cantinas albergan la esperanza de que el cambio de gobierno estatal represente para ellos el fin de sus penurias, pues ya cumplieron un año y cuatro meses con la ley seca impuesta debido a la contingencia sanitaria, que los obligó a mantener cerrados sus establecimientos.

Pablo Ramírez, presidente de la Federación de Comerciantes en Cervezas, Vinos y Licores, señaló que desde el inicio de la pandemia permanecen cerrados los bares, quejándose de que el actual gobierno ya abandonó a los propietarios de dichos establecimientos.

“Ya no nos atienden, pues ya prácticamente no soportamos los giros de cantinas, entonces pues ya nos resignamos a esperar al próximo candidato o candidata. Ahorita es lo que estamos haciendo: pidiendo reuniones ya con los candidatos para ver si nos pueden atender todo lo que el gobierno actual no nos ha atendido”, expresó.

Ramírez estimó que de 12 mil cantinas que existen en todo el estado, son alrededor de 300 las que han cerrado sus puertas definitivamente, vaticinando que serán muchas más por que los empresarios no pueden solventar indefinidamente los gastos fijos como la renta y pago de nómina.

“Es imposible estar pagando rentas, porque pues de dónde, si no hay ingresos”, señaló el entrevistado.

El presidente de la federación expuso que la mayoría de los cantineros son personas de edad madura, por lo que se les dificulta incursionar en otra actividad laboral, a diferencia de los jóvenes, quienes se emplean en otras partes, incluso en los campos agrícolas.

“Esas personas con el patrimonio de toda su vida ahí han estado sobreviviendo, pero sí hay jóvenes que han incursionado en el negocio de nosotros, y esa gente pues se fue a trabajar a otras partes, muchos se fueron a las carpinterías, las tiendas”, comentó.

Ramírez lamentó sobre todo la suerte que han tenido los empleados de las cantinas y bares, que se encuentran desempleados y cuyas familias se quedaron sin sustento.

Admitió que antes del arribo de la pandemia la situación para los comerciantes de vinos y licores ya era complicada, pero por lo menos tenían ingresos con qué subsistir y pagar a sus trabajadores y solventar otros gastos.

