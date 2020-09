Corresponsales de medios extranjeros cubren conflicto del agua

DELICIAS.- Natalie Kitroeff, corresponsal del New Tor Times, así como periodistas de distinguidos medios internacionales como The Guardian, de Inglaterra, o el Financial Times, vienen a la cobertura del conflicto de la presa Boquilla, confirmó el ingeniero Raymundo Soto, quien dijo que la defensa del agua ya trascendió a nivel internacional.

Soto Villegas, un ejidatario del municipio de Rosales, que ha sido directivo del módulo 8 y cuenta con conocimientos destacados en finanzas, confirmó que el conflicto del agua es un problema nacional que ya se hizo global y está llamando la atención de todo el mundo, pues ha recibido llamados de corresponsales extranjeros que quieren enterarse de la otra versión, ajena al Gobierno federal que da todas las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por un lado, nos da tristeza de que los medios internacionales volteen a ver a Delicias y la región por el caso del crimen de la mujer campesina Jessica Silva y el acribillamiento de su esposo Jaime Torres, pero por otro lado nos da confianza de que vengan los medios internacionales a la región y se enteren de la otra versión la que nos da el presidente de la Republica en sus mañaneras, dijo el ingeniero Soto.

Expuso que es importante la presencia de los medios internacionales porque ellos tienen hasta ahora las verdades a medias o mentiras que dice todas las mañanas el presidente AMLO desde sus conferencias mañaneras, y yo creo que, al enterarse del gran problema del agua, ellos van a tener la otra versión.

“La postura del gobierno federal hasta ahora es insensible y cerrada, tampoco nosotros tenemos la verdad absoluta, pero hay problemas del agua en Oaxaca, Sinaloa, Sonora y otras partes del país, que es importante que los corresponsales extranjeros se enteren”, destacó.

