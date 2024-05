Da Carlos Rivera concierto en Delicias con motivo de festejo del Bicentenario de Chihuahua

Uno de los artistas que estuvo presente en el Palenque de la Feria Santa Rita 2024 fue Carlos Rivera quien de nuevo ofreció un concierto a los chihuahuenses, pero ahora en ciudad Delicias, evento que formó parte de los festejos del Bicentenario de Chihuahua, logrando reunir aproximadamente 10 mil delicienses en la Feria Expo Delicias.

Será este 6 de julio próximo que se marcará el bicentenario de la Fundación de Chihuahua como entidad federativa, por lo cual se han estado llevando diversos espectáculos y proyectos culturales en conmemoración por esta fecha próxima, como fue este evento artístico, donde el originario de Tlaxcala conquistó a sus fanáticas con los éxitos que lo han posicionado como uno de los favoritos de las mexicanas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Me gustó tanto Chihuahua que me dijeron quédate, y yo me quedé”, expresó el artista ante los gritos y aplausos del público presente, quien durante dos horas el cantautor interpretó gran parte de su repertorio donde familias enteras disfrutaron de melodías como: “Te esperaba, “Recuérdame”, “Que lo nuestro se quede nuestro” y una de las más ovacionadas de la noche: “Cómo he de pagarte”.

Este recital organizado por Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Municipal de Delicias, dio inicio a los festejos para honrar la riqueza cultural e histórica de Chihuahua, que celebra sus 200 años como Estado confederado.

Foto: Cortesía / Secretaría de Cultura

Asimismo, como parte de la programación del festival, Carlos Rivera tendrá otra presentación de acceso gratuito en ciudad Cuauhtémoc este jueves 23 de mayo a las 18:00 horas, en la explanada de Feria de San Antonio.

Es de mencionar que con su producción “Con el hubiera no existe”, Carlos mostraría su faceta de autor sumando sus composiciones a las canciones que autores como Mario Domm, Franco De Vita, Leonel García y Pablo Preciado, quienes escribieron a medida para él, trabajo que generó auténticos éxitos como “Fascinación”, “Sólo tú”, “Gracias a ti”, “El hubiera no existe”, “Por tï” y “Qué fue de nuestra vida”, éste último a dúo con Franco De Vita y “No deben marchitar” a dúo con India Martínez.

Foto: Cortesía / Secretaría de Cultura

“El hubiera no existe tour” lo llevó a realizar casi 60 conciertos con múltiples sold out; en dos ocasiones la Sala Joy Eslava de Madrid, Luz De Gas de Barcelona, el Teatro Circo de Murcia, Teatro Leal en Tenerife y las ciudades de Málaga, Valencia y Gran Canaria en España, Buenos Aires en Argentina, Guatemala y en México el Auditorio Cumbres de Monterrey, dos veces el Teatro Diana de Guadalajara y tres veces el mítico Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Vale la pena señalar que muy pocos jóvenes artistas han sido galardonados con un reconocimiento sumamente especial: el Premio Antena CIRT por “Mérito Artístico”, el cual le fue entregado a Carlos Rivera por el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2013.

Por otra parte, otro de los conciertos que se llevará con motivo "Rumbo al Bicentenario del Estado de Chihuahua” será la presentación de La Sonora Dinamita, Polo Urías y La Máquina Norteña, Cadetes de Linares con Valente Tijerina en Camargo en los terrenos de la Feria Santa Rosalía, el cual será sin costo alguno para los asistentes.