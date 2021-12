Déficit del 50% de horas de frío en Nogales

Un faltante de 75 horas frío, derivado del clima inusualmente cálido de esta temporada de otoño- invierno, es el que se presentas en las huertas nogaleras de la región centro sur de Chihuahua, donde por las temperaturas altas los árboles de algunos predios comenzaron a brotar de manera precoz.

Alejandro Licón Blanco, presidente de la Asociación de Nogaleros de Delicias, estimó que este 2021 cerrará con un acumulado de cincuenta a setentaicinco horas frío, lo cual representa la mitad de lo que se tenía contado el año pasado para estas fechas.

“Pero seguimos optimistas, dado que este fin de semana se esperan ya las primeras heladas, en el último cierre, y bueno, pues seguir esperando a que el invierno haga su función”, expresó el entrevistado.

Sin embargo, admitió que los efectos del cambio climático global ya son evidentes en esta región del estado.

“Lo mencioné anteriormente, lo que viene siendo el cambio climático ya nos está alcanzando; mucha gente no lo quiere todavía asimilar o entender, pero para muestra un botón: me han comentado de brotaciones (de nogales) en el área de Saucillo, Conchos. Eso no lo habíamos visto antes”, afirmó.

Este déficit en horas frío, advirtió, podría causar afectaciones en la producción de nuez el próximo año. No obstante, recordó que el invierno apenas empieza y hay la esperanza de que puedan acumularse 450 horas frío para el final de la presente temporada.

Licón Blanco dijo también que si bien existen compuestos químicos aplicables a los árboles para compensar las horas frío, son algo tóxicos e incluso en algunas partes han sido vetados para su uso en la agricultura.

Asimismo, señaló que este año la producción de nuez fue baja pero de mayor calidad en comparación con el anterior. Pero aun así la cosecha no fue redituable para muchos de los agricultores debido precisamente al bajo volumen.

“Aunque haya habido un buen precio, los rendimientos de toneladas por hectárea son considerablemente bajos. No dudo y haya casos de excepción, pero en general, general, muy baja la producción por hectárea, un buen precio, y yo creo que si vamos a llegar a un punto de equilibrio nos damos por bien servidos”, remarcó.