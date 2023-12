Denuncian a agencia de viajes en Delicias; habría defraudado a más de 100 personas

Una agencia de viajes de esta ciudad fue denunciada por defraudar a más de cien personas, entre empleados y clientes, quienes señalaron que la dueña de la empresa no depositó el dinero para pagar los hospedajes en hoteles ni los boletos de avión a diferentes destinos turísticos.

Celi Nájera, ex empleada de la agencia Ari Tours, relató que ella, su familia y clientes fueron defraudados con la venta de varios viajes, señalando que el primero foco rojo se encendió el domingo 25 de noviembre, cuando unas personas que llegaron a Cancún de vacaciones llamaron para reclamar que sólo les habían pagado una noche de hospedaje y no les dieron los vuelos de regreso, por lo que se quedaron varados allá.

“Iban a un hotel todo incluido y no llevaban dinero para cubrir gastos, porque ya lo llevaban pagado desde aquí… nada más les pagó una noche de tres y no les dio vuelos de regreso, y pues ellos tuvieron que hallar la manera de regresarse, porque ella (la dueña de la agencia) ya no respondió”, detalló.

Afirmó que fueron más de cien personas defraudadas por la propietaria de Ari Tours, quien incumplió con los pagos que debió haber hecho de hospedaje y avión.

Otra ex empleada, de nombre Laura Porras, manifestó haber pagado un viaje exprés a la Sierra, para lo cual pagó 1 mil 500 pesos. Sin embargo, dicha cantidad no le fue reembolsada y la dueña de la agencia no le respondió llamadas ni mensajes.

Refirió que también pagó dos viajes a Cancún, para diciembre y junio próximo, cuyo costo fue de 14 mil pesos y de lo cual dijo contar con recibos.

“Los pagos se hacían directamente a la señora Areli, a su cuenta; hay recibos. Yo traté de comunicarme con ella de la mejor manera, el cual me dijo ella que sí se iba a reembolsar el viaje exprés a la Sierra, que ya pasó, pero los próximos que sí se iban a realizar. Pero ahorita la señora ya en su casa ya no está… ya hemos ido a buscarla día tras día y ya no está”, comentó.

Las afectadas estimaron que el monto total de lo defraudado a clientes y empleados es de de 500 mil pesos, mencionando que ya acudieron a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, se quejaron de que esta representación social no ha actuado.

En contraste, según mencionaron las entrevistadas, la fiscalía de la zona de Cuauhtémoc sí está investigando, pues allá también hubo personas afectadas por la agencia.