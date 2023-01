Diputados morenistas se manifestaron contra la construcción de la Torre Centinela

DELICIAS.- Un grupo de ciudadanos encabezados por diputados locales de Morena se manifestó este miércoles en contra del proyecto de construcción de la Torre Centinela, obra que buscarán frenar por medio de un plebiscito que se encargaría de organizar el Instituto Estatal Electoral.

En el círculo del reloj público, medio centenar de personas se reunieron para expresar, por medio de lonas y pancartas, su rechazo al proyecto del gobierno estatal, que consiste en la construcción de una torre de veinte pisos, la cual albergará a todas las instancias de la Secretaría de Seguridad Pública.

Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado de Morena por el Distrito VIII de Juárez, criticó la inversión de 4 mil 200 millones de pesos en la construcción de la torre, mientras que hay ciudades en el estado carentes de infraestructura, transporte público y sin espacios educativos.

Dijo entender que el presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades, pero planteó que pueden implementarse dos cosas: una política de austeridad y una política de prioridades. “Y me parece que lo que está planteando la gobernadora no es lo más prioritario”, externó.

Ante ello, el diputado de Morena anunció que están promoviendo la celebración de un plebiscito para que los ciudadanos del estado de Chihuahua decidan si quieren o no que se construya la Torre Centinela. Mencionó que la propuesta ya fue presentada al IEE, que ya asignó el número de expediente en cuanto al trámite procesal.

Dijo que se solicitó al órgano electoral una prórroga de cinco días para poder cumplir con algunos elementos de prevención. Posteriormente, si el IEE acepta el proceso, se otorgará un plazo de noventa días para conseguir 14 mil 800 firmas ciudadanas. Después, se fijará una fecha para la consulta pública donde los chihuahuenses se pronuncien sobre el sí o el no al proyecto de la torre.

Además, Cuauhtémoc Estrada mencionó que se llevará a cabo un proceso de socialización, para que los ciudadanos se informen acerca del plebiscito.

Para que dicho ejercicio de participación sea vinculante, señaló, se requiere una participación de 435 mil votos en todo el estado. Si la mayoría de los votantes se opone al proyecto del gobierno estatal, éste no podrá ser viable.