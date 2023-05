Dueño de burrita maltratada es reincidente; será denunciado ante la FGE

Por ser reincidente en el delito de maltrato animal, el propietario de la burrita rescatada este miércoles será denunciado ante la Fiscalía General del Estado, pues el hombre no es apto para tener animales consigo debido a su problema de alcoholismo.

Ana Espinoza, presidente de Mascotas en Adopción, señaló que el responsable de este caso maltrato es el mismo hombre que tenía a Reynalda, la otra burrita que el 26 de julio del año pasado colapsó en las calles de Delicias cuando jalaba una carreta cargada de escombro.

Denunció que don Rosario, el dueño de la asna, que fue bautizada como Terry, es reincidente en el delito de maltrato animal, pues en las semanas anteriores la asociación recibió reportes de que el hombre golpeaba a la burra y la dejaba durante horas e incluso días a la intemperie, con la guarnición puesta y amarrada a la carreta.

“Ya el día de ayer nos llamaron, nos hicieron el reporte de que la burrita estaba tirada, que ahí por la carretera; el señor se fue y la dejó ahí, ya no pudo más la burrita. Entonces ahí inmediatamente nos dirigimos al lugar”, relató la entrevistada.

El animal de tiro al parecer presentaba deshidratación, ya que una vecina le dio de beber agua y se la terminó, tras lo cual se levantó. Posteriormente, los integrantes de la asociación llamaron al departamento de Medio Ambiente del municipio, para que tomara cartas en el asunto, y a la policía municipal para hacer la denuncia correspondiente.

“Porque ahora sí se va a poner la denuncia, la denuncia de hecho es por el caso de Reynalda y sobre el caso de esta burrita, que le acabamos de poner el nombre de Terry”, reafirmó Ana Espinoza.

La burra, que se encuentra resguardada en un rancho de esta zona, será revisada por un médico veterinario zootecnista para verificar cuál es su estado de salud. Sin embargo, Ana Espinoza advirtió que en el caso de los equinos las cuentas del veterinario son más caras, pues el año pasado les cobraron alrededor de 1 mil 500 pesos por cada consulta de Reynalda.

Una vez que se cuente con el diagnóstico del veterinario, los integrantes de la asociación acudirán a la Fiscalía General del Estado para ratificar la denuncia por maltrato animal.

“La verdad lo que a nosotros nos interesa no es ni el dinero, ni lo de la cárcel tampoco; lo que nos interesa a nosotros es que ya no se le permita tener ningún animal, ya vimos que la persona no es apta para tener animales debido a que constantemente se encuentra en estado de ebriedad”, señaló.