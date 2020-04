Empresario pide analizar daños del aislamiento

DELICIAS.- El empresario Gerardo Chávez Saldaña, expresidente de Coparmex, pidió a las autoridades de Salud y políticas analizar con detenimiento la conveniencia de mantener guardado al grueso de la población, luego de externar que de acuerdo a las cifras dadas por el Sector Salud se han presentado 5 casos en la región en una población potencial de 350 mil habitantes. Ello significa el .001% de la ciudadanía afectada.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Chávez Saldaña dijo que hará llegar a través de la dirigencia de Coparmex un documento con sus inquietudes, pidiendo a los empresarios y autoridades que reflexionen el daño que está causando el aislamiento total de la población.

Dijo que los daños no sólo son económicos. “Hay muchos virólogos que opinan que son excesivas las medidas que se han tomado, poner en cuarentena a la población en general y no como en otras ocasiones donde sólo se aísla a la gente que presenta síntomas, porque este aislamiento tiene muchas repercusiones, no sólo económicas, sino de salud sobre la población en general.

Nos damos cuenta -dijo el empresario-, que está aumentando la violencia familiar, que hay mucha angustia, existe depresión en las personas que se han quedado sin trabajo y otros que han tenido que cerrar su microempresas.

Y sabemos que ya hay algunas empresas que han anunciado que cuando regrese todo a la normalidad van a despedir al 50% de las personas.

Entonces Chávez Saldaña refiere que hay que reflexionar cuál va a ser el costo, si tenemos 5 infectados en una población de 350 mil habitantes incluyendo los 8 municipios de la región, donde es un porcentaje ínfimo.

Expuso que todas las vidas son importantes, todas son importantes, pero hay muertes incluso con el resfriado común.

Dijo que sería fundamental presentar estadísticas de los daños por el aislamiento, pero estos daños van a ser mucho mayores.





Te puede interesar:

Local La ética será clave para el progreso humano: Manuel Esparza





Delicias Varados casi dos millones de litros de leche