Esperan familiares ansiosos la liberación de campesinos detenidos

DELICIAS.- De manera lenta y desesperante transcurren los días para los familiares de Andrés Valles, ex presidente del módulo 4, y de Rosendo, Juan, y Juan Carlos, agricultores del municipio de La Cruz, cuya liberación se anticipó hace una semana tras la firma del acuerdo entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y Adán López, Secretario de Gobernación.

La noticia de la posible excarcelación de los cuatro hombres ha levantado las esperanzas de sus familias, quienes cuentan los días para volver a tenerlos en casa después de participar en la defensa del agua de las presas.

Martha Holguín, esposa de Andrés Valles, comentó que está a la espera de que la audiencia del líder campesino se lleve a cabo el 9 de noviembre, en la cual se solicitará la modificación de las medidas cautelares para que lleve su proceso en libertad.

Recordó que tanto en el caso de su marido como en el de los tres vecinos de La Cruz, se interpusieron amparos y están al pendiente de que se emita una resolución de los mismos. Señaló que probablemente el mismo día en que se celebre la audiencia de Andrés pueda obtenerse su libertad.

La señora Holguín de Valles expresó que su deseo es que se termine todo el proceso de manera legal y en su tiempo. Si a su marido no lo dejan libre el de noviembre, sería unos días después cuando le permitan salir de prisión.

Víctor Velderrain, integrante del Comité de Defensa de los Agricultores Presos, señaló que las autoridades competentes han trazado un camino para llegar a la pronta liberación de los campesinos originarios del municipio de La Cruz y de Andrés Valles.

El primer paso, indicó, sería buscar un cambio en la medida cautelar para que posteriormente las cuatro personas sigan su proceso en libertad.

Comentó que en tanto que llega ese momento, las familias de los prisioneros viven con cierta ansiedad, pues pasaron muchos meses sin ver una luz al final del camino y hace una semana apenas se vislumbró una esperanza con la firma del convenio entre el gobierno estatal y la federación.

Sin embargo, Velderrain consideró que deben mantener la calma hasta que la libertad de los prisioneros sea un hecho. “Hasta que no los tengamos en casa no podemos estar tranquilos”, sentenció. Pero la liberación no debe ser lo único, observó, pues hay que buscar la total absolución de los cargos que les han imputado a los agricultores.

Las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el acuerdo provocaron algo de incertidumbre, admitió el activista, pero confió en que se trata de un mensaje que el mandatario envía a sus seguidores de que no da su brazo a torcer o que no acepta ninguna culpabilidad